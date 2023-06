Concursos segundo semestre 2023: veja os editais previstos

O mês de junho marca o início do segundo semestre do ano e com isso a proximidade de publicação de diversos editais já anunciados.

Concursos Federais segundo semestre

Concurso TSE unificado

O Tribunal Superior Eleitoral prepara novo concurso TSE unificado com vagas para 25 Tribunais Eleitorais pelo país. A previsão é sejam dois editais: um com vagas para técnicos e outro com vagas para analistas.

As duas carreiras têm como requisito o nível superior. Segundo informações do TSE, a expectativa é que o edital saia a partir de agosto e as provas aconteçam ainda este ano.

Resumo:

-Situação: autorizado

-Cargos: técnicos e analistas

-Vagas: a definir

-Escolaridade: nível superior

-Remuneração: R$8.046,86 (técnicos); R$13.202,64 (analista)

-Banca: a definir

Concurso Funai

O concurso Funai está autorizado e deve ter edital no segundo semestre 2023. Isto porque a portaria autorizativa estabelece um prazo de seis meses para o edital, ou seja, até 2 de novembro.

O edital da Fundação Nacional dos Povos Indígenas irá preencher 502 vagas, de níveis médio e superior.

Resumo:

-Situação: autorizado/ comissão formada

-Cargos: agente em indigenismo o (152 vagas); administrador (26), antropólogo (19), arquiteto (uma), arquivista (uma), assistente social (21), bibliotecário (seis), contador (12), economista (24), engenheiro (20), engenheiro agrônomo (31), engenheiro florestal (duas), estatístico (uma), geógrafo (quatro), indigenista especializado (152), psicólogo (seis), sociólogo (12), técnico em assuntos educacionais (duas) e técnico em comunicação social (dez).

-Vagas: 502

-Escolaridade: nível médio e superior

-Remuneração: R$5.349,07; R$6.420,87.

-Banca: a definir

Concurso MMA

O concurso do Ministério do Meio Ambiente é mais um autorizado e que precisa ter edital publicado este ano. São 98 vagas, sendo todas para um cargo: o analista ambiental.

O prazo para a publicação do edital de concurso MMA é de seis meses, ou seja, até 2 de novembro.

Resumo:

-Situação: autorizado

-Cargos: analista ambiental.

-Vagas: 98

-Escolaridade: nível superior

-Remuneração: a partir de R$10.014,71

-Banca: a definir

Concurso MCTI

O concurso para o Ministério de Ciência e Tecnologia em Inovação foi autorizado em abril. O edital será para 814 vagas, todas de nível superior.

Conforme o prazo de seis meses depois da autorização, o edital deve sair até outubro. As provas devem acontecer dois meses depois da divulgação do edital.

Resumo:

-Situação: autorizado

-Cargos: analista em ciência e tecnologia; pesquisador: 253 vagas e R$16.798,48; tecnologista

-Vagas: 814

-Escolaridade: nível superior

-Remuneração: R$13.718,8; R$16.798,48 (pesquisador)

-Banca: a definir

Concurso Diplomata

O concurso para Diplomata deve ter edital publicado em breve. A seleção, inclusive, já tem banca escolhida.

Serão preenchidas 30 vagas, todas de nível superior. O prazo para aplicação das provas objetivas será de dois meses após a publicação do edital.

Resumo:

-Situação: banca definida

-Cargos: Diplomata

-Vagas: 30

-Escolaridade: nível superior

-Remuneração: a partir dos R$19 mil

-Banca: Iades

Concursos segundo semestre Região Sudeste

Concurso CGE RJ

O edital do concurso CGE RJ está previsto para publicação a partir do segundo semestre de 2023. A estimativa foi confirmada à Folha Dirigida pela Assessoria de Imprensa da Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro.

Resumo:

-Órgão: Controladoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro

-Cargos: auditor do estado

-Vagas: 110 (dez imediatas e 100 na reserva)

-Requisitos: nível superior

-Remuneração: R$7.779,29

-Status: comissão formada

-Banca: a definir

Concurso Docas RJ

A Companhia Docas do Rio de Janeiro revelou que há expectativa de ser realizado um novo concurso Docas RJ em 2023. A informação foi revelada pela própria companhia, em resposta pública.

Resumo:

-Órgão: Companhia Docas do Rio de Janeiro

-Cargos: não revelados

-Vagas: não revelados

-Requisitos: não revelados

-Remuneração: não revelados

-Status: previsto

-Banca: a definir

Concurso CRC RJ

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro prepara o seu novo concurso CRC RJ 2023. Conforme o processo de licitação para a contratação da banca, o Instituto Consulplan ficará responsável pelas etapas da seleção.

O contrato será válido por um ano, indicando assim a publicação do edital ainda este ano.

Resumo:

-Órgão: Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro

-Cargos: não revelados

-Vagas: não revelados

-Requisitos: não revelados

-Remuneração: não revelados

-Status: banca contratada

-Banca: Instituto Consulplan

Concurso CRT RJ

O Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado do Rio de Janeiro tem edital previsto para ser publicado no segundo semestre de 2023. Isso porque, o órgão já definiu o Instituto Avalia de Inovação em Avaliação e Seleção.

O próximo passo será a assinatura do contrato entre o CRT RJ e o Instituto Avalia. Com isso, as partes poderão se reunir para finalizar o cronograma e publicar o edital.

Resumo:

-Órgão: Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado do Rio de Janeiro

-Cargos: agente de registro e agente de fiscalização

-Vagas: 28

-Requisitos: níveis médio e técnico

-Remuneração: R$2.600 ou R$3.600

-Status: banca definida

-Banca: Instituto Avalia

Concurso DPE RJ defensor

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro definiu a banca que ficará responsável pelo 28º concurso DPE RJ para a carreira de defensor. A Fundação Getulio Vargas (FGV) será a banca da seleção.

O edital ainda não tem data prevista para ser publicado, mas, ao que tudo indica, não deve demorar para sair tendo em vista a etapa em que se encontra os preparativos.

Resumo:

-Órgão: Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro

-Cargos: defensor

-Vagas: não reveladas

-Requisitos: curso de bacharelado em Direito. Além de experiência prática profissional de, no mínimo, dois anos – a ser verificada, no máximo, até a data da posse, podendo ser antecipada na inscrição definitiva.

-Remuneração: até R$28.439,89

-Status: comissão formada

-Banca: não escolhida

Concurso PMERJ Saúde

O edital do concurso PMERJ Saúde ainda não conta com uma data para sua publicação.

No entanto, apesar da falta de previsão, os preparativos seguem em andamento, mantendo assim o concurso no radar da corporação.

Resumo:

-Órgão: Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

-Cargos: técnico em Enfermagem e oficial médico (várias especialidades)

-Vagas: 67

-Requisitos: níveis médio e superior

-Remuneração: R$3.246,42 ou R$6.014,19

-Status: banca contratada

-Banca: Ibade

Concurso Sefaz RJ

A Secretaria de Fazenda também estuda a realização d e um novo concurso Sefaz RJ. De acordo com o secretário Nelson Rocha, a pasta já tem autorização.

A seleção está prevista em um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado em 2018 pela pasta e pelo Ministério Público (MP RJ).

Resumo:

-Órgão: Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro

-Cargos: auditor fiscal, analista de fazenda e agente de fazenda

-Vagas: 50

-Requisitos: níveis médio e superior

-Remuneração: acima de R$13 mil

-Status: no orçamento

-Banca: indefinida

Concurso Agetransp

O concurso Agetransp RJ tem comissão organizadora formada e está na fase interna para a contratação da banca que ficará responsável pela seleção.

Resumo:

-Órgão: Agência Reguladora de Transportes Públicos do Estado do Rio de Janeiro

-Cargos: assistente técnico de regulação, analista técnico e especialista técnico

-Vagas: 25

-Requisitos: níveis médio e superior

-Remuneração: R$2.160; R$4.530 ou R$5.670

-Status: escolha da banca

-Banca: indefinida

Concurso PM SP

A Polícia Militar de São Paulo confirmou à Folha Dirigida que dividirá as 5.400 vagas autorizadas para o cargo de soldado em dois editais.

O primeiro concurso PM SP, inclusive, está previsto para ser lançado já no mês de junho.

Resumo:

-Órgão: Polícia Militar do Estado de São Paulo

-Cargos: soldado

-Vagas: 2.700

-Requisitos: nível médio, além de ter idade entre 17 e 30 anos, altura mínima de 1,55 (mulheres) e 1,60 (homens), possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) entre as categorias B e E e outros requisitos:

-Remuneração: inicial de R$3.875,27 mensais

-Status: banca definida

-Banca: Fundação Vunesp

Concurso PC SP

A Polícia Civil de São Paulo já tem autorização para realizar um novo concurso, com 3.500 vagas para nível superior.

A informação é de que a Fundação Vunesp é a banca organizadora escolhida para ficar à frente da seleção.

Resumo:

-Órgão: Polícia Civil do Estado de São Paulo

-Cargos: delegado, médico legista, perito criminal, investigador e escrivão

-Vagas: 3.500

-Requisitos: nível superior

-Remuneração: até R$12 mil

-Status: definindo organizadora

-Banca: indefinida

Concurso Polícia Penal SP

A Fundação Getulio Vargas (FGV) venceu o processo licitatório e deverá ser contratada como banca organizadora do novo concurso Polícia Penal de São Paulo (agente de segurança penitenciária).

A informação foi passada pelo secretário estadual de Administração Penitenciária, Marcello Streifinger, no último dia 31 de maio, em audiência da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa (Alesp).

Resumo:

-Órgão: Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo

-Cargos: agente de segurança penitenciária (policial penal)

-Vagas: 1.100

-Requisitos: nível médio

-Remuneração: inicial de R$3.515,72l

-Status: banca anunciada

-Banca: Fundação Getulio Vargas (FGV)

Concurso Saúde SP

A Secretaria de Saúde de São Paulo, por meio do Centro de Vigilância Sanitária (CVS), formou a comissão organizadora do novo concurso com 229 vagas.

Resumo:

-Órgão: Secretaria de Saúde de São Paulo

-Cargos: cirurgião dentista, agente técnico de assistência à saúde, enfermeiro e médico

-Vagas: 229

-Requisitos: nível superior

-Remuneração: não informado

-Status: escolha da organizadora

-Banca: Indefinida

Concurso MP SP

A Fundação Vunesp será a banca organizadora do concurso MP SP para analista técnico-científico.

Resumo:

-Órgão: Ministério Público do Estado de São Paulo

-Cargos: analista técnico-científico

-Vagas: 6

-Requisitos: nível superior

-Remuneração: acima de R$15 mil

-Status: edital iminente

-Banca: Fundação Vunesp

Concurso APTA SP

A Agência Paulista de Tecnologia (APTA SP) deu mais um passo para abertura de seu novo concurso público.

Isso porque servidores foram designados para fiscalizar contrato com a Fundação Vunesp para organização do novo concurso APTA SP.

Resumo:

-Órgão: Agência Paulista de Tecnologia

-Cargos: pesquisador científico I

-Vagas: 37

-Requisitos: nível superior

-Remuneração: inicial de R$4.751,93l

-Status: banca contratada

-Banca: Fundação Vunesp

Concurso CGE SP

A Controladoria Geral do Estado de São Paulo confirmou à Folha Dirigida os preparativos para o primeiro concurso da CGE SP.

De acordo com o órgão, é preciso cumprir algumas etapas até que o edital seja divulgado.

Resumo:

-Órgão: Controladoria Geral do Estado de São Paulo

-Cargos: não informado

-Vagas: não informado

-Requisitos: não informado

-Remuneração: não informado

-Status: edital em estudo

-Banca: não definida

Concurso PGE SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, autorizou que a Procuradoria Geral do Estado adote as providências necessárias para abertura de um novo concurso PGE SP.

A PGE não revelou os prazos para publicação do edital e aplicação das provas.

Resumo:

-Órgão: Procuradoria Geral do Estado de São Paulo

-Cargos: procurador do Estado nível I

-Vagas: 135

-Requisitos: nível superior em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

-Remuneração: iniciais de R$35.459,71

-Status: autorizado

-Banca: não definida

Concurso Artesp

A realização de um novo concurso Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) foi abordada no dia 17 de maio, durante reunião da Comissão de Transportes e Comunicações da Assembleia Legislativa (Alesp).

Ainda não há informações sobre vagas e cargos a serem contemplados.

Resumo:

-Órgão: Agência de Transporte do Estado de São Paulo

-Cargos: não revelados

-Vagas: não revelados

-Requisitos: não revelados

-Remuneração: não informado

-Status: cobrado na Alesp

-Banca: não definida

Concurso Ceagesp

A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo informou à Folha Dirigida, com exclusividade, que um novo concurso Ceagesp está em análise e pode ter o edital publicado em 2023.

A expectativa é de que o edital seja publicado até o final de 2023, com aplicação de provas prevista para o início de 2024.

Resumo:

-Órgão: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

-Cargos: não revelados

-Vagas: não revelados

-Requisitos: não revelados

-Remuneração: não informado

-Status: estudos

-Banca: não definida

Concurso TJ MG

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais está prestes a abrir um novo concurso TJ MG para oficial judiciário, cargo de nível médio. Isso porque a contratação da banca organizadora, um dos últimos passos antes da publicação do edital, já foi realizada.

Foi publicado no Diário do Judiciário Eletrônico de Minas Gerais o extrato de contrato com a MS Concursos para organizar a seleção.

Resumo:

-Órgão: Tribunal de Justiça de Minas Gerais

-Cargos: oficial judiciário

-Vagas: não informado

-Requisitos: nível médio

-Remuneração: R$3.264,98 mais benefícios

-Status: banca contratada

-Banca: MS Concursos

Concurso PC MG

O chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, delegado-geral Joaquim Francisco Neto e Silva, anunciou na sexta-feira, 10, que o planejamento para a recomposição dos efetivos está em finalização.

De acordo com ele, ainda em 2023, ocorrerão nomeações dos últimos concursos válidos e a publicação de um novo edital.

Resumo:

-Órgão: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

-Cargos: não informado

-Vagas: não informado

-Requisitos: não informado

-Remuneração: não informado

-Status: não informado

-Banca: não definida

Concurso DPE MG

A Defensoria Pública de Minas Gerais formou as comissões organizadoras que ficarão responsáveis pelo próximo concurso DPE MG, que ofertará oportunidades para servidores e para a carreira de defensor.

Resumo:

-Órgão: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

-Cargos: defensor, técnico e analista

-Vagas: não informado

-Requisitos: níveis médio e superior

-Remuneração: não informado

-Status: banca definida

-Banca: Fundep

Concurso MP MG

O Ministério Público de Minas Gerais publicou o regulamento para a realização do concurso MP MG para a carreira de promotor. O quantitativo de vagas ainda não foi revelado, mas o documento confirma informações relevantes do edital.

O documento foi publicado no Diário Oficial do Ministério Público de Minas Gerais. Além disso, a Folha Dirigida teve acesso ao resultado do processo licitatório e a Fundep teve a sua proposta declarada vencedora.

Resumo:

-Órgão: Ministério Público do Estado de Minas Gerais

-Cargos: promotor

-Vagas: não informado

-Requisitos: nível superior em Direito e, no mínimo, três anos de prática de atividade jurídica

-Remuneração: R$30.404,42

-Status: regulamento publicado

-Banca: Fundep

Concurso Seplag MG

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag MG) tem comissão especial para acompanhamento de um novo concurso.

O processo para contratação da banca organizadora já foi iniciado. Uma instituição será escolhida para auxiliar no recebimento das inscrições e da logística do concurso.

Resumo:

-Órgão: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais

-Cargos: especialista em políticas públicas e gestão governamental (EPPGG)

-Vagas: não informado

-Requisitos: ensino médio e ter se inscrito no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do corrente ano

-Remuneração: R$5.147,18

-Status: comissão formada

-Banca: não definida

Concurso Cemig

Está confirmada a realização de um novo concurso Cemig 2023 e os preparativos já foram iniciados. Inclusive, a banca organizadora está definida.

Segundo o comunicado publicado em Diário Oficial, a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) será a organizadora responsável pela seleção. A banca foi definida por meio de dispensa e o seu contrato já foi assinado, com vigência de 48 meses.

Resumo:

Órgão: Companhia Energética de Minas Gerais

Cargos: não informado

Vagas: não informado

Requisitos: não informado

Remuneração: não informado

Status: banca contratada

Banca: Fundep

Concurso Hemominas

O concurso para a Hemominas (Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais) terá oferta de 316 vagas. O quantitativo consta no projeto básico da seleção, ao qual Folha Dirigida.

O documento também traz informações sobre cargos, requisitos, salários e estrutura de provas. A expectativa é que as tratativas para o edital sejam finalizadas ainda em 2023.

Resumo:

-Órgão: Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais

-Cargos: assistente técnico de hematologia e hemoterapia, analista de hematologia e hemoterapia e médico da área de hematologia e hemoterapia

-Vagas: 316

-Requisitos: níveis médio/técnico e superior

-Remuneração: até R$6.387,13

-Status: fase de escolha da banca

-Banca: não definida

Concurso Sejus ES

Secretaria de Justiça do Espírito Santo deve divulgar ainda em junho o edital do concurso Sejus ES com 600 vagas de inspetor penitenciário (policial penal ES).

O prazo foi passado pelo secretário de Justiça do Espírito Santo, André Garcia, nas redes sociais, em resposta a um usuário.

Resumo:

-Órgão: Secretaria de Justiça do Espírito Santo

-Cargos: inspetor penitenciário (policial penal)

-Vagas: 600

-Requisitos: ensino médio completo, mínimo de 18 anos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias B, C, D ou E.

-Remuneração: R$3.107,65 mais benefícios

-Status: edital iminente

-Banca: Ibade

Concurso ALES

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo pode estar perto de tirar do papel o novo concurso ALES, com estudos em andamento. Os preparativos, pelo visto, avançaram, e o edital deve sair ainda este ano, em 2023.

O prazo foi dado pelo próprio presidente da Casa, Marcelo Santos (Podemos), após reunião com deputados.

Resumo:

-Órgão: Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo

-Cargos: não informados

-Vagas: não informados

-Requisitos: não informados.

-Remuneração: não informado

-Status: estudos em andamento

-Banca: não definida

Concurso Idaf ES

A realização de um novo concurso Idaf ES já foi autorizada pelo governo do Estado. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo tem um novo quadro de pessoal, fixado agora em 411 vagas e com três cargos disponíveis.

Com isso, o concurso Idaf ES fica cada vez mais próximo e iminente.

Resumo:

-Órgão: Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo

-Cargos: fiscal estadual agropecuário e técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário.

-Vagas: não reveladas

-Requisitos: níveis médio e superior

-Remuneração: último edital R$5.716,56

-Status: autorizado

-Banca: não definida

Concurso CAU ES

O Conselho de Arquitetura de Urbanismo do Estado do Espírito Santo terá o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) como banca do próximo concurso CAU ES.

O edital já pode ser divulgado a qualquer momento, já que este costuma ser um dos últimos trâmites burocráticos para a realização de concursos.

Resumo:

-Órgão: Conselho de Arquitetura de Urbanismo do Estado do Espírito Santo

-Cargos: não reveladas

-Vagas: não reveladas

-Requisitos: não revelados

-Remuneração: não reveladas

-Status: banca contratada

-Banca: Iades

Concursos segundo semestre Região Sul

Concurso TCE PR

O Tribunal de Contas do Paraná iniciou os estudos para um novo edital. Em contato com a Folha Dirigida, foi informado que será analisada a possibilidade de um novo concurso TCE PR, no médio prazo, já que o crescente número de aposentadorias acendeu o alerta do órgão.

O cargo de auditor chegou a ser mencionado em estudos preliminares no início deste ano.

Resumo:

-Situação: em estudo

-Cargos: a definir / auditor

-Vagas: a definir

-Escolaridade: a definir/ superior (auditor)

-Remuneração: a defini; auditor R$11.128,07

-Banca: a definir

Concurso Alep

Uma nova seleção para a Assembleia Legislativa do Paraná será realizado e a comissão já está formada. A Assembleia também já informou que deseja promover a seleção até o final deste ano vai. O concurso Alep vai ofertar 150 oportunidades.

Resumo:

-Situação: comissão formada

-Cargos: a definir

-Vagas: 150

-Escolaridade: a definir

-Remuneração: a definir

-Banca: a definir

Concurso TJ PR

O concurso do TJ PR está autorizado. Nesta seleção seleção serão preenchidas vagas para o cargo de juiz. O aval foi concedido em abril, sendo para o preenchimento de 38 vagas de juízes substitutos.

Resumo:

-Situação: autorizado/ comissão formada

-Cargos: juiz substituto

-Vagas: 38

-Escolaridade: nível superior

-Remuneração: R$28.884,20.

-Banca: a definir

Concurso TJ RS

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem novo edital de concurso TJ RS prevista para técnico e analista.

Serão preenchidas 40 vagas distribuídas da seguinte maneira:

-Técnico do Poder Judiciário (nível médio): 30 vagas;

-Analista do Poder Judiciário (nível superior): 10 vagas, sendo cinco para área administrativa e cinco para área judiciária.

Resumo:

-Situação: autorizado

-Cargos: técnico; analista

-Vagas: 40

-Escolaridade: nível médio e superior

-Remuneração: R$4.091,91 (técnico); R$7.794,14 (analista)

-Banca: a definir

Concurso Alesc

Depois de suspenso, o concurso Alesc pode voltar neste segundo semestre. Uma comissão foi formada com o objetivo de realizar as adaptações necessárias para dar prosseguimento ao concurso da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

Resumo:

-Situação: comissão formada

-Cargos: analista legislativo III e consultor legislativo

-Vagas: 29

-Escolaridade: nível superior

-Remuneração: R$13.675,31

-Banca: FGV

Concurso Florianópolis SC

A Prefeitura de Florianópolis, capital de Santa Catarina, vai fazer novo concurso. Estão previstas para todos os cargos e que o edital saia no mês de agosto.

O anúncio foi feito pela própria prefeitura, por meio das redes sociais.

Resumo:

-Situação: anunciado

-Cargos: a definir

-Vagas: a definir

-Escolaridade: a definir conforme cargo

-Remuneração: a definir

-Banca: a definir

Concurso PC SC

A Polícia Civil de Santa Catarina tem concurso previsto. Uma autorização para o concurso foi anunciada pelo governador, Jorginho Mello. A seleção deve contemplar pelo menos dois cargos.

Resumo:

-Situação: anunciado

-Cargos: delegado; psicólogo

-Vagas: 60 vagas

-Escolaridade: nível superior

-Remuneração:R$8.777,40; R$18.866,40

-Banca: a definir

Concursos segundo semestre Região Nordeste

Concurso DPE AL

A Defensoria Pública do Estado de Alagoas está com concurso público autorizado e com orçamento previsto para 2023. A seleção prevê a oferta de vagas na carreira de defensor, de nível superior.

Resumo:

-Situação: autorizado

-Cargos: defensor

-Vagas: a definir

-Escolaridade: nível superior

-Remuneração: a definir

-Banca: a definir

-Último concurso (2017)

Concurso Guarda de Maceió AL

A Prefeitura Municipal de Maceió, no estado de Alagoas, está com concurso público autorizado para provimento no cargo de Guarda Civil Municipal de nível fundamental.

Atualmente, o certame está em fase de escolha da banca organizadora. Em breve, um nome deve ser anunciado.

Resumo:

-Situação: banca em definição

-Cargos: guarda municipal

-Vagas: a definir

-Escolaridade: nível fundamental

-Remuneração: a definir

-Banca: a definir

Concurso SEPLAG AL

A Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas (SEPLAG-AL) formou grupo de trabalho para a realização de um novo concurso público. A previsão é que sejam ofertadas vagas em cargos de níveis médio e superior.

Resumo:

-Situação: grupo de trabalho formado

-Cargos: a definir

-Vagas: a definir

-Escolaridade: níveis médio e superior

-Remuneração: a definir

-Banca: a definir

Concurso TJ AL

O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJ-AL) está com concurso público previsto para cargos de Técnico Judiciário e Analista Judiciário nos níveis médio e superior, respectivamente.

No entanto, para que a seleção aconteça será preciso avaliar o duodécimo do Poder Judiciário, para o próximo biênio.

Resumo:

-Situação: previsto

-Cargos: técnico judiciário e analista judiciário

-Vagas: a definir

-Escolaridade: níveis médio e superior

-Remuneração: a definir

-Banca: a definir

Concurso Câmara de Maceió AL

A Câmara Municipal de Maceió, em Alagoas, iniciou o processo de escolha da banca organizadora do próximo concurso público. A seleção visa o preenchimento de 54 vagas em cargos nos níveis médio e superior.

Serão contemplados cargos de Apoio Administrativo, Analista Administrativo, Apoio Legislativo, Analista Legislativo e Procurador.

Resumo:

-Situação: banca em definição

-Cargos: diversos

-Vagas: 54

-Escolaridade: níveis médio e superior

-Remuneração: a definir

-Banca: a definir

Concurso EMATER AL

O Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável de Alagoas está com um grupo de trabalho formado para estudar o novo concurso EMATER AL.

A previsão é que sejam ofertadas 100 vagas imediatas para o cargo de Técnico Agrário de nível médio/técnico.

Resumo:

-Situação: grupo de trabalho formado

-Cargos: Técnico Agrário

-Vagas: 100

-Escolaridade: nível médio/técnico

-Remuneração: a definir

-Banca: a definir

Concurso Procon AL

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor de Alagoas (PROCON-AL) está com um grupo de trabalho formado para realização de novo concurso público.

A seleção visa o preenchimento de vagas de nível superior nos cargos de Analista, de diversas especialidades, e Fiscal de Defesa do consumidor.

Resumo:

-Situação: grupo de trabalho formado

-Cargos: diversos

-Vagas: a definir

-Escolaridade: nível superior

-Remuneração: R$3.100

-Banca: a definir

Concurso Detran AL

O Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (DETRAN-AL) está com um grupo de trabalho formado para viabilizar o novo concurso público do órgão.

Estão previstas 60 vagas a serem distribuídas entre as carreiras de analista de trânsito e assistente de trânsito.

Resumo:

-Situação: grupo de trabalho formado

-Cargos: assistente a analista de trânsito

-Vagas: 60

-Escolaridade: níveis médio e superior

-Remuneração: a definir

-Banca: a definir

Concurso CGE AL

A Controladoria Geral do Estado de Alagoas (CGE-AL) está com um grupo de trabalho formado para estudar a realização de novo concurso público.

Estão previstas 40 vagas na carreira de analista de controle interno, de nível superior.

Resumo:

-Situação: grupo de trabalho formado

-Cargos: analista de controle interno

-Escolaridade: nível superior

-Vagas: 40

-Remuneração: R$ 5,1 mil

-Banca: a definir

Concurso Codeba

A Companhia das Docas do Estado da Bahia oficializou o Instituto AOCP como banca do novo concurso Codeba. Com isso, o edital é iminente.

Até o momento o quantitativo de vagas e os cargos que serão ofertados não foram divulgados.

Resumo:

-Situação: banca contratada

-Banca: Instituto AOCP

-Cargos: a definir

-Vagas: a definir

-Escolaridade: a definir

-Remuneração: a definir

-Edital iminente

Concurso Feira de Santana BA

O concurso Feira de Santana, na Bahia, está confirmado para 2023 para o preenchimento de 582 vagas em diversos cargos.

A previsão inicial era que o edital fosse publicado até abril deste ano. No entanto, tudo indica que o certame seja lançado no segundo semestre.

Resumo:

-Situação: confirmado

-Banca: a definir

-Cargos: a definir

-Vagas: 582

-Escolaridade: a definir

-Remuneração: a definir

Concurso Polícia Penal BA

O concurso da Polícia Penal da Bahia está previsto e deve ser autorizado nos próximos meses. Ao todo, devem ser ofertadas 1.087 vagas, sendo 287 imediatas e 800 para a formação de um cadastro de reserva.

Resumo:

-Situação: previsto

-Banca: a definir

-Cargos: Polícia Penal

-Vagas: 287 + 800 CR

-Escolaridade: nível médio completo

-Remuneração: R$2.604,26 (último edital)

Concurso PGE BA

A Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA) está com um grupo de trabalho formado para realização do novo concurso público.

A previsão é que sejam ofertadas vagas nos cargos de Analista de Procuradoria e Assistente de Procuradoria nos níveis superior e médio, respectivamente.

Resumo:

-Situação: grupo de trabalho formado

-Banca: a definir

-Cargos: Analista e Assistente de Procuradoria

-Vagas: a definir

-Escolaridade: níveis médio e completo

-Remuneração: a definir

Concurso TCE BA

O Tribunal de Contas do Estado da Bahia está com uma comissão formada para realizar um novo concurso TCE BA. A seleção visa o preenchimento de vagas na área de apoio.

Resumo:

-Situação: comissão formada

-Banca: a definir

-Cargos: a definir

-Vagas: a definir

-Escolaridade: a definir

-Remuneração: a definir

Concurso Polícia Penal CE

Um novo concurso para a Polícia Penal do Ceará está previsto para 2023. A seleção prevê o provimento de 800 vagas, sendo 250 imediatas e as demais para formação de cadastro de reserva.

Resumo:

-Situação: previsto

-Banca: a definir

-Cargos: Policial Penal

-Vagas: 800

-Escolaridade: nível médio

-Remuneração: R$3.747,29 (último concurso)

Concurso Bombeiro CE

O próximo concurso do Corpo de Bombeiros do Ceará já foi solicitado e segue previsto para 2023. Estão previstas 210 vagas no cargo de Soldado, de nível médio.

Resumo:

-Status: solicitado

-Banca: a definir

-Cargos: Soldado

-Escolaridade: Nível médio

-Vagas: 210

-Remuneração: R$ 3.475,74 a R$ 4.121,78 [últimos editais]

Concurso CAGECE

A Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (CAGECE) está com concurso público autorizado e previsto para este ano.

O certame visa o preenchimento de 262 vagas em cargos de níveis médio/técnico e superior.

Resumo:

-Situação: autorizado

-Banca: a definir

-Cargos: diversos

-Vagas: 262

-Escolaridade: níveis médio/técnico e superior

Remuneração: a definir

Concurso AMC Fortaleza CE

Um novo concurso para a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) está com comissão formada desde 2022 e foi anunciado para o segundo semestre deste ano.

Estão previstas 128 vagas para o cargo de agente de trânsito, que exige o ensino médio completo.

Resumo:

-Situação: comissão formada

-Banca: a definir

-Cargos: Agente de Trânsito

-Vagas: 128

-Escolaridade: nível médio

-Remuneração: a definir

Concurso Adagri CE

Sem concurso público há 14 anos, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará deu início aos preparativos do próximo edital.

Com comissão formada, o próximo passo será dar início ao processo de escolha da banca organizadora.

Resumo:

-Situação: comissão formada

-Banca: a definir

-Cargos: a definir

-Vagas: a definir

-Escolaridade: a definir

-Remuneração: a definir

Concurso PC CE

A Polícia Civil do Estado do Ceará confirmou um novo concurso PC CE para 2023. Foram solicitadas oportunidades para 3 cargos de nível superior. O quantitativo de vagas bem como as funções ainda serão divulgadas.

Resumo:

-Situação: confirmado

-Banca: a definir

-Cargos: a definir

-Vagas: a definir

-Escolaridade: nível superior

-Remuneração: iniciais de R$ 3.732,86

Concurso PC MA

Os preparativos para um novo concurso da Polícia Civil do Estado do Maranhão já foram iniciados e o edital está previsto para o segundo semestre deste ano. Ainda não há informações sobre quais cargos e áreas serão contempladas no próximo edital.

Resumo:

-Status: Anunciado

-Cargo: a definir

-Vagas: a definir

-Escolaridade: a definir

-Remuneração: R$ 4.550,28 a R$ 18.957,64 [último edital]

-Banca: a definir

Concurso Bombeiro MA

O edital do próximo concurso para o Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão está em fase de conclusão e poderá sair a qualquer momento.

O certame irá oferecer mil vagas nos cargos de soldado, soldado músico e para o quadro de Saúde do Corpo de Bombeiros.

Resumo:

-Situação: em finalização

-Banca: a definir

-Cargos: soldado, soldado músico e área de saúde

-Vagas: 1.000

-Escolaridade: nível médio e superior

-Remuneração: R$ 2.240,00 [último edital]

-Último edital (2021)

Concurso Campina Grande PB

O novo concurso Campina Grande, na Paraíba, está com edital iminente e será organizado pela banca Idecan. A seleção prevê mais de 500 vagas em diferentes áreas.

Inicialmente, o lançamento do certame estava previsto para fevereiro e foi adiado para abril. No entanto, como o documento ainda não foi divulgado, a expectativa é que a seleção ocorra somente no segundo semestre.

Resumo:

-Status: banca definida

-Cargo: diversos

-Vagas: mais de 500

-Escolaridade: a definir

-Remuneração: a definir

-Banca: Idecan

Concurso Polícia Penal PB

O Governo da Paraíba está em fase de estudo para a realização do novo concurso Polícia Penal PB. O cargo exige nível médio de escolaridade e, de acordo com o último edital, possui salário de R$1,2 mil.

Resumo:

-Situação: em estudo

-Cargo: Policial Penal

-Vagas: a definir

-Escolaridade: nível médio

-Remuneração: R$1,2 mil (último edital)

-Banca: a definir

Concurso Guarda de João Pessoa PB

O novo concurso da Prefeitura de João Pessoa, no estado da Paraíba, está confirmado para o cargo de Guarda Municipal. Serão ofertadas mais de 600 oportunidades na carreira, que exige o nível médio de escolaridade.

Com edital previsto para ser publicado até o fim de maio, a abertura da seleção foi adiada e é esperada para o segundo semestre.

Resumo:

-Situação: confirmado

-Cargo: Guarda Municipal

-Vagas: mais de 600

-Escolaridade: nível médio

-Remuneração: R$ 1,4 mil (último edital)

-Banca: a definir

Concurso Prefeitura de João Pessoa PB

O novo concurso João Pessoa PB havia sido confirmado pelo prefeito, Cícero Lucena, para maio deste ano. No entanto, como a publicação do edital ainda não ocorreu, a expectativa é que o documento seja lançado no segundo semestre.

A oferta será de 600 vagas em diversas carreiras, incluindo os cargos de agentes de trânsito, engenheiros e arquitetos, além de cargos da Educação, entre outros.

Resumo:

-Situação: em elaboração

-Cargo: diversos

-Vagas: 600

-Escolaridade: diversos

-Remuneração: a definir-Banca: a definir

Concurso CGE PB

Em meados de maio, o governador da Paraíba, João Azevêdo, confirmou o aval do novo concurso da Controladoria-Geral do Estado da Paraíba.

A seleção prevê a oferta de 12 vagas na carreira de auditor de controle interno, de nível superior.

Atualmente, a seleção está em processo de contratação da banca organizadora do certame.

Resumo:

-Situação: banca em definição

-Cargo: auditor de controle interno

-Vaga: 12

-Escolaridade: nível superior

-Remuneração: a definir

-Banca: a definir

Concurso PM PB

O novo concurso PM PB está confirmado e autorizado para o segundo semestre de 2023. Atualmente, a Polícia Militar da Paraíba já deu início ao processo de escolha da banca organizadora.

A previsão é que o edital ofereça 900 para a carreira de soldado, de nível médio.

Resumo:

-Situação: em fase de contratação da banca

-Cargo: Soldado

-Escolaridade: Nível médio

-Vagas: 900

-Remuneração: R$3.202,60

-Banca: a definir

Concurso Bombeiro PB

O Corpo de Bombeiros da Paraíba está com edital confirmado e autorizado para o cargo de soldado, de nível médio. Ao todo, a seleção irá ofertar 400 vagas para a carreira, sendo 200 imediatas e 200 para a formação de cadastro de reserva.

Resumo:

-Situação: em fase de contratação da banca

-Cargo: Soldado

-Escolaridade: nível médio

-Vagas: 200 + 200 CR

-Remuneração: R$3.202,60

-Banca: a definir

Concurso SME Recife PE

O concurso para a Secretaria Municipal de Educação (SME) está com edital iminente e será organizado pela banca Cebraspe.

A seleção prevê o preenchimento de mil vagas para professores, em diferentes disciplinas e áreas.

Resumo:

Situação: iminente

Cargo: professor

Vaga: 1.000

Escolaridade: nível superior

Remuneração: a definir

Banca: Cebraspe

Concurso Reciprev

A Prefeitura de Recife, em Pernambuco, irá realizar um novo concurso para a Autarquia Municipal de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores (Reciprev).

A oferta será de 15 vagas imediatas, mais cadastro de reserva, para cargos dos níveis médio, técnico e superior. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) será responsável pelo certame.

Resumo:

-Situação: banca contratada

-Cargo: assistente, técnico e analista

-Vagas: 15

-Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

-Remuneração: a definir

-Banca: IBFC

Concurso PC PE

A Polícia Civil do Pernambuco está com concurso PC PE autorizado para o preenchimento de 1.587 cargos.

Até o momento, a banca organizadora responsável pela seleção já foi definida, no entanto, o nome ainda não foi revelado.

Resumo:

-Situação: banca definida

-Cargo: diversos

-Vagas: 1.587

-Escolaridade: nível superior

-Remuneração: a definir

-Banca: a divulgar

Concurso Bombeiros PE

O Corpo de Bombeiros do Pernambuco está com edital confirmado para o preenchimento de 400 oportunidades para o cargo de soldado. O cargo requer nível médio completo e possui salário de R$ 2.319,88.

Resumo:

-Situação: banca em definição

-Cargo: soldado

-Vagas: 400

-Escolaridade: nível médio

-Remuneração: R$ 2.319,88 (último edital)

-Banca: a divulgar

Concurso PM PE

A Polícia Militar de Pernambuco confirmou a realização de um novo concurso público para este ano. A seleção prevê a oferta de 600 vagas para soldados e oficiais.

Resumo:

-Situação: confirmado

-Banca: a divulgar

-Cargo: soldado e oficial

-Vagas: 600

-Escolaridade: nível médio e superior

-Remuneração: a definir

Concurso MP PI

O Ministério Público do Piauí (MP PI) está com concurso público autorizado e comissão formada. A seleção prevê a oferta de 30 vagas nas carreiras de técnico e analista ministerial.

De acordo com o portal da transparência, os salários dos cargos são de R$5.173,55 para técnico ministerial e R$8.025,96 para analista ministerial.

Resumo:

-Situação: comissão formada

-Banca: a divulgar

-Cargo: técnico e analista ministerial

-Vagas: 30

-Escolaridade: nível médio e superior

-Remuneração: de R$5,1 mil a R$8 mil

Concurso Alepi

A Assembleia Legislativa do Piauí terá novo concurso público e conta com comissão organizadora formada.

A seleção visa o preenchimento de 400 vagas nos cargos de tradutor-intérprete de Libras, sociólogo, economista, assim como nas áreas de Direito e Saúde.

Resumo:

-Situação: Comissão formada

-Cargos: diversos

-Vagas: 400

-Escolaridade: nível superior

-Remuneração: a definir

-Banca: em definição

Concurso DPE PI

A Defensoria Pública do Estado do Piauí tem regulamento publicado do seu primeiro concurso público para servidores.

Serão ofertadas vagas e formação de cadastro de reserva em diversos cargos de níveis médio/técnico e superior.

Resumo:

-Situação: regulamento publicado

-Cargos: diversos

-Vagas: a definir

-Escolaridade: níveis médio/técnico e superior

-Remuneração: a definir

-Banca: a definir

Concurso PC PI

A minuta do edital do novo concurso PC PI está pronta desde dezembro de 2022, no entanto a abertura da seleção ainda será debatida com o governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles.

A seleção deverá contemplar todos os cargos da Polícia Civil. O quantitativo de vaga a ser ofertado ainda será divulgado.

Resumo:

-Status: Comissão formada

-Cargos: diversos

-Escolaridade: nível superior

-Vagas: a definir

-Remuneração: R$ 3.194,35 + vantagens

-Banca: a definir

Concurso FMS PI

Em dezembro de 2022, a Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina, no Piauí, formou uma comissão organizadora para avaliar as necessidades de cada área da instituição e definir o quantitativo de vagas na nova seleção.

Até o momento, o quantitativo de vagas e os cargos ainda não foram divulgados.

Resumo:

-Status: Comissão formada

-Cargos: a definir

-Escolaridade: a definir

-Vagas: a definir

-Remuneração: a definir

-Banca: a definir

Concurso Idema RN

O Governo do Rio Grande do Norte e o Ministério Público (MP) firmaram, em junho, um acordo para a viabilização do primeiro concurso do Idema RN.

A nova seleção deve ofertar 149 vagas na carreira de técnico de nível superior.

Resumo:

-Status: previsto

-Cargos: técnico de nível superior

-Escolaridade: nível superior

-Vagas: a definir

-Remuneração: a definir

-Banca: a definir

Concurso Sefaz RN

Um novo concurso Sefaz RN segue previsto para a carreira de auditor na Secretaria de Tributação do Rio Grande do Norte (SET-RN).

De acordo com o órgão e o Sindicato dos Auditores Fiscais do RN (Sindfern), o novo concurso é urgente e emergencial para reposição de efetivos.

Resumo:

-Status: previsto

-Cargos: Auditor Fiscal

-Escolaridade: nível superior

-Vagas: 50 previstas

-Remuneração: R$ 13.283,64

Concurso IDIA RN

O Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte iniciou os preparativos do novo concurso IDIA RN e formou uma comissão responsável por organizar a seleção.

O grupo irá realizar estudos para definição de cargos e vagas do órgão. Após esta etapa, uma banca organizadora deverá ser definida e contratada.

Resumo:

-Situação: comissão formada

-Cargo: a definir

-Vagas: a definir

-Escolaridade: a definir

-Banca: a definir

Concurso PGE RN

A Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte definiu, em março, a comissão organizadora do novo concurso PGE RN para procuradores. O grupo será responsável por realizar a seleção, bem como definir a banca do certame.

Resumo:

Situação: comissão formada

Cargo: procurador

Vagas: a definir

Escolaridade: nível superior

Remuneração: R$23.997,18

Banca: a definir

Concurso Sergas SE

O novo concurso Sergas, no estado do Sergipe, está autorizado para o preenchimento de dez vagas imediatas. Serão contemplados os cargos de técnico, analista e engenheiro.

Resumo:

Situação: autorizado

Cargo: técnico, analista e engenheiro

Vagas: 10

Escolaridade: níveis médio e superior

Remuneração: a definir

Banca: a definir

Concurso Agrese

O concurso Agrese está na fase de elaboração do projeto básico do edital para realização do processo de contratação da banca organizadora.

A seleção visa o preenchimento de 6 vagas na carreira de Analista.

Resumo:

-Situação: banca em definição

-Cargo: analista

-Vagas: 6

-Escolaridade: nível superior

-Remuneração: R$7.300

-Banca: a definir

Concurso Adema SE

O novo concurso da Administração Estadual do Meio Ambiente está com preparativos avançados e o projeto básico para escolha da banca está sendo finalizado.

O certame deve oferecer 55 vagas nas carreiras de técnico e analista, de níveis médio e superior, respectivamente.

Resumo:

Situação: banca em definição

Cargo: técnico e analista

Vagas: 55

Escolaridade: níveis médio e superior

Remuneração: a definir

Banca: a definir

Concurso SES SE

A Secretaria de Estado de Saúde de Sergipe (SES SE) formou uma comissão para dar início aos preparativos do novo concurso público do órgão. Até o momento, os cargos e vagas que serão ofertados no novo edital ainda não foram divulgados.

Resumo:

-Situação: comissão formada

-Cargo: a definir

Vagas: a definir

Escolaridade: a definir

Remuneração: a definir

Banca: a definir

Concurso PGE SE

A Procuradoria Geral do Estado de Sergipe está em fase de escolha da banca organizadora do seu próximo concurso público. Até o momento, o nome da instituição ainda não foi divulgado.

Resumo:

-Situação: em fase de escolha da banca

-Cargo: a definir

-Vagas: a definir

-Escolaridade: a definir

-Remuneração: a definir

-Banca: a definir

Concursos segundo semestre Região Centro-Oeste

Concurso Emater DF

O novo concurso Emater DF está autorizado para o preenchimento de 126 vagas de níveis médio, técnico e superior. Deste total, 35 serão para provimento imediato e 91 para formação de cadastro de reserva.

Serão contemplados cargos dos grupos operacionais de nível superior e serviços operacionais finalísticos. Além de auxiliar de serviços gerais, eletricista, motorista, eletricista e mecânico automotivo, bem como as profissões de fotógrafo, digitador, desenhista, assistente Administrativo e técnico em Informática.

Resumo:

-Situação: autorizado

-Cargos: diversos

-Vagas: 126

-Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

-Remuneração: a divulgar

-Banca: a definir

Concurso PC DF administrativo

Em maio, a Polícia Civil do Distrito Federal deu início ao processo de escolha da banca organizadora do seu próximo concurso público para a área administrativa.

Com o processo demorado e ainda sem a definição da banca organizadora, a estimativa é que a publicação do edital aconteça no segundo semestre. Inicialmente, a previsão era o lançamento do certame em junho.

Ao todo, o edital irá ofertar 740 vagas, distribuídas entre os cargos de Gestor e Analista de Apoio às Atividades Policiais Civis, de nível superior e médio, respectivamente.

Resumo:

-Situação: banca em definição

-Cargos: Analista e Gestor de Apoio às Atividades Policiais Civis

-Vagas: 740

-Escolaridade: níveis médio e superior

-Remuneração: R$3.360 (Analista) e R$5.070 (Gestor

-Banca: a definir

Concurso PC DF

A Polícia Civil do Distrito Federal está com editais iminentes para as carreiras de delegado e agente de custódia.

A seleção irá ofertar oportunidades imediatas e cadastros de reserva, sendo 80 vagas para delegado e 150 para agente de custódia.

Resumo:

-Situação: edital iminente

-Cargos: agente de custódia e delegado

-Vagas: 230

-Escolaridade: níveis médio e superior

-Remuneração: a definir

-Banca: a definir

Concurso TC DF

Um novo concurso TC DF está autorizado e contemplará as áreas fim e meio. Até o momento, os cargos e vagas que serão ofertados não foram divulgados.

Em abril, o órgão deu início ao processo de escolha da banca organizadora do concurso. Após a contratação da instituição, o edital de abertura da seleção poderá ser publicado.

Resumo:

-Situação: banca em definição

-Cargos: áreas meio e fim

-Vagas: a definir

-Escolaridade: a definir

-Remuneração: a definir

-Banca: em definição

Concurso DER DF

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal já deu início aos preparativos para a publicação do edital do concurso DER DF nos primeiros meses do segundo semestre.

Até o momento, a comissão organizadora do certame está trabalhando para realização do novo concurso a partir de julho. Com o grupo formado em fevereiro, foi estabelecido o prazo de 30 dias para conclusão dos trabalhos, que ainda não foram finalizados.

Resumo:

-Situação: comissão formada

-Cargos: a definir

-Vagas: a definir

-Escolaridade: a definir

-Remuneração: a definir

-Banca: a definir

Concurso DF de Planejamento e Infraestrutura

O concurso DF para a carreira de Planejamento Urbano e Infraestrutura está com edital iminente e pode sair a qualquer momento.

A seleção será organizada pelo Instituto Consulpam e irá ofertar 723 vagas em cargos de técnico e analista.

Resumo:

-Situação: edital iminente

-Cargos: técnico e analista

-Vagas: 723

-Escolaridade: níveis médio e superior

-Remuneração: a definir

-Banca: Instituto Consulpam

Concurso BRB

O Banco Regional de Brasília anunciou um novo concurso público para julho. A seleção irá ofertar oportunidades para a carreira de escriturário, que exige nível superior de escolaridade.

Resumo:

-Situação: confirmado

-Cargo: Escriturário

-Vagas: a definir

-Escolaridade: nível superior

-Remuneração: R$ 9.035,18

-Banca: a definir

Concurso TJ GO área de apoio

O Tribunal de Justiça de Goiás terá novo concurso público para a área de apoio. A oferta será de 15 vagas para oficiais de justiça e contadores.

De acordo com o Portal da Transparência do órgão, os vencimentos básicos são de R$4.692,66, além de gratificações e benefícios.

Resumo:

Situação: confirmado

Cargos: Oficial de justiça e contador

Vagas: 15

Escolaridade: nível superior

Remuneração: R$4.692,66

Banca: a definir

Concurso TJ GO juiz

Além de um novo concurso TJ GO para área de apoio, o Tribunal de Justiça de Goiás está preparando um concurso público para o cargo de juiz substituto.

Um grupo de trabalho já foi formado para realizar a contratação da banca organizadora da seleção. Em breve, o nome da instituição deverá ser divulgado

Resumo:

-Situação: grupo de trabalho formado

-Cargo: juiz substituto

-Vagas: a definir

-Escolaridade: nível superior

-Remuneração: R$28.884,25

-Banca: a definir

Concurso Câmara de Goiânia GO

A Câmara Municipal de Goiânia, em Goiás, está autorizada a realizar um novo concurso público. A oferta será de 22 vagas, sendo 15 para cargos de nível médio e sete para nível superior.

Resumo:

-Situação: autorizado

-Cargos: diversos

-Vagas: 22

-Escolaridade: níveis médio e superior

-Remuneração: de R$5.773,98 a R$8.883,05

-Banca: a definir

Concurso Polícia Penal GO

O concurso Polícia Penal GO está com edital iminente e pode sair a qualquer momento. A previsão é que sejam criados mais de 2 mil cargos, a serem ofertados de 500 em 500 vagas.

Até o momento, a banca organizadora da seleção não foi divulgada.

Resumo:

-Situação: edital iminente

-Cargo: Policial Penal

-Vagas: 2 mil

-Escolaridade: nível superior

-Remuneração: a definir

-Banca: a definir

Concurso ISS Goiânia

O concurso ISS Goiânia, em Goiás, está na etapa de estudo do impacto orçamentário. Após este processo, será iniciada a licitação para a escolha da banca organizadora.

O certame irá ofertar auditor de tributos, que exige nível superior de escolaridade e possui salário de R$28.980 iniciais.

Resumo:

-Situação: em estudo

-Cargo: auditor de tributos

Vagas: a definir

-Escolaridade: nível superior

-Remuneração: R$28.980

-Banca: a definir

Concurso DPE MS

A Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul já deu início aos preparativos de um novo concurso público para a área de apoio. O órgão está definindo a comissão responsável pela seleção, que irá realizar a licitação da banca organizadora.

O concurso será para provimento de cargos do quadro de pessoal de apoio técnico-administrativo.

Resumo:

Situação: comissão em formação

Cargo: técnico-administrativo

Vagas: a definir

Escolaridade: nível médio

Remuneração: a definir

Banca: a definir

Concurso PC MS

O delegado-geral da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, Roberto Gurgel Filho, confirmou que há um pedido em análise para a realização de um novo concurso público para investigador. Há a previsão de 400 vagas para a carreira.

Resumo:

Situação: solicitado

Cargo: investigador

Vagas: 400

Escolaridade: nível superior

Remuneração: a definir

Banca: a definir

Concurso Campo Grande MS

A Prefeitura de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul, anunciou um novo concurso para Secretaria de Educação. A oferta será para o cargo de professor da rede municipal de ensino.

Resumo:

Situação: anunciado

Cargo: professor

Vagas: a definir

Escolaridade: nível superior

Remuneração: a definir

Banca: a definir

Concurso Câmara de Campo Grande MS

A Câmara Municipal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, deu início aos preparativos para um novo concurso público.

A Casa ainda irá realizar um estudo para analisar quais áreas demandam mais servidores. São esperadas de 20 a 30 vagas imediatas.

Resumo:

Situação: em estudo

Cargo: a definir

Vagas: a definir

Escolaridade: a definir

Remuneração: a definir

Banca: a definir

Concurso MP MS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul iniciou os preparativos para o novo concurso MP MS.

A oferta será para ingresso no cargo de técnico I, que tem como requisito o ensino médio completo e possui salário de R$2.607,96.

Resumo:

Situação: comissão formada

Cargo: técnico I

Vagas: a definir

Escolaridade: nível médio

Remuneração: R$2.607,96

Banca: a definir

Concurso SES MT

Um novo concurso para a Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso foi confirmado para o preenchimento de 400 vagas.

Atualmente, o órgão está em processo de contratação da banca organizadora.

Os cargos, requisitos e salários que serão contemplados ainda não foram anunciados.

Resumo:

Situação: banca em definição

Cargo: diversos

Vagas: 400

Escolaridade: a definir

Remuneração: a definir

Banca: a definir

Concurso TJ MT

O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso deu início ao processo de remoção interna. Com isso, um novo concurso público é iminente.

Até o momento, os cargos e vagas que serão ofertados não foram divulgados.

Resumo:

Situação: processo de remoção iniciado

Cargos: a definir

Vagas: a definir

Escolaridade: a definir

Remuneração: a definir

Banca: a definir

Concursos segundo semestre Região Norte

Concurso MP AC

O Ministério Público do Acre tem um novo concurso MP AC previsto. A informação foi dada pelo procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento.

A expectativa é de que as tratativas para a realização do concurso apresente avanços, visto que o órgão não faz concurso desde 2012 e ainda, segundo o procurador-geral, a seleção está na previsão orçamentária de 2023.

Resumo:

Órgão: Ministério Público do Acre

Cargos: técnico e analista

Vagas: não informado

Requisitos: níveis médio e superior

Remuneração: não revelados.

Concurso Polícia Penal AC

Um novo concurso para ingresso na Polícia Penal do Acre já tem comissão formada e banca definida. O IBFC será o responsável por aplicar as principais etapas da seleção.

Resumo:

Órgão: Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre

Cargos: policial penal

Vagas: 329

Requisitos: níveis médio e superior

Remuneração: não revelados.

Concurso Detran AC

Um novo concurso para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran AC) está previsto. O anúncio foi realizado pelo governador do Acre, Gladson Cameli, em maio deste ano.

Resumo:

Órgão: Departamento Estadual de Trânsito do Acre

Cargos: assistente, analista, agente, examinador de trânsito, engenheiro civil, analista de sistemas e pedagogo.

Vagas: 100

Requisitos: níveis médio e superior

Remuneração: não revelados.

Concurso TJ RR

O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima tem comissão formada para realizar o próximo concurso TJ RR. Agora, o grupo de trabalho precisa dar andamento nas tratativas para a publicação do edital.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que uma comissão é formada, com o objetivo de realizar um concurso para o órgão.

Resumo:

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima

Cargos: técnico e analista

Vagas: não informado

Requisitos: níveis médio e superior

Remuneração: não revelados.

Concurso ALE RR

A Assembleia Legislativa de Roraima já tem contrato assinado com a Fundação Vunesp, banca organizadora do novo concurso ALE RR. O edital está iminente!

Resumo:

Órgão: Assembleia Legislativa de Roraima

Cargos: consultor legislativo

Vagas: não informado

Requisitos: nível superior

Remuneração: não revelados.

Concurso TCE RR

O presidente do Tribunal de Contas de Roraima, Célio Wanderley, já comentou, em sua posse, sobre a possibilidade de um novo concurso público para 2023.

Resumo:

Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Roraima

Cargos: auditor de controle externo

Vagas: não informado

Requisitos: nível superior

Remuneração: inicial R$10.058,99

Concurso MPC RR

O procurador-geral de Contas de Roraima, Paulo Sérgio Oliveira de Sousa, anunciou os preparativos para um novo concurso MPC RR. Segundo ele, a expectativa é que o edital seja publicado ainda este ano.

Resumo:

Órgão: Tribunal de Contas do Estado de Roraima

Cargos: procurador de contas

Vagas: uma + CR

Requisitos: nível superior

Remuneração: R$35.462,22

Concurso Seduc RO

A Secretaria de Educação de Rondônia tem edital previsto para servidores efetivos. O governo estadual ainda não deu uma previsão para essa divulgação. No entanto, a seleção segue prevista.

Resumo:

Órgão: Secretaria de Educação de Rondônia

Cargos: a definir

Vagas: a definir

Requisitos: a definir

Remuneração: a definir

Concurso DPE AM

O novo concurso DPE AM 2023, para o quadro de servidores, teve sua comissão organizadora formada. Agora, os preparativos rumo ao edital devem ser intensificados.

Resumo:

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Amazonas

Cargos: assistente e analista

Vagas: não informado

Requisitos: níveis médio e superior

Remuneração: não revelados.

Concurso PM TO

Os preparativos para o novo concurso da Polícia Militar de Tocantins já foram iniciados. A expectativa é que o edital não demore a ser divulgado. A seleção, inclusive, já tem comissão organizadora para tocar os preparativos.

Em maio deste ano, o Ministério Público do Estado de Tocantins recomendou a publicação de um novo edital de concurso PM TO em até três meses.

Resumo:

Órgão: Defensoria Pública do Estado do Amazonas

Cargos: soldado e oficial

Vagas: 650

Requisitos: níveis médio e superior

Remuneração: não revelados.

Concurso Agência de Fomento TO

A Agência de Fomento do Estado do Tocantins tem andando com as tratativas para o primeiro concurso a ser realizado pelo órgão. A seleção já definiu a contratação da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) como banca organizadora.

Resumo:

Órgão: Agência de Fomento do Estado do Tocantins

Cargos: não revelados

Vagas: não informadas

Requisitos: não revelados

Remuneração: não revelada

Concurso ALE TO

A Assembleia Legislativa do Tocantins já manifestou o compromisso com o novo concurso ALE TO 2023. De acordo com a Casa Legislativa, o presidente e deputado estadual, Amélio Cayres, trata com urgência o edital.

Resumo:

Órgão: Assembleia Legislativa do Tocantins

Cargos: não revelados

Vagas: 100

Requisitos: não revelados

Remuneração: não revelados.

Concurso Sesau TO

A Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins teve concurso confirmado pelo governador Wanderlei Barbosa. O chefe do executivo disse que estão previstas cerca de 6 mil vagas, sendo aproximadamente duas mil para médicos.

Além disso, destacou que o edital deve sair no segundo semestre, mas sem dizer uma data específica.

Resumo:

Órgão: Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins

Cargos: não revelados

Vagas: mil

Requisitos: não revelados

Remuneração: não revelados

Concurso PC TO

O secretário de Segurança Público do Tocantins, Wlademir Costa Oliveira, já reforçou a intenção de publicar o edital do novo concurso para Polícia Civil (PC TO) ainda em 2023.

A Secretaria de Administração do Estado (Secad) informou à Folha Dirigida que a seleção passa por um estudo técnico e que o edital deve ser divulgado este ano.

Resumo:

Órgão: Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins

Cargos: a definir

Vagas: a definir

Requisitos: a definir

Remuneração: a definir

+ Saiba mais sobre o concurso PC TO