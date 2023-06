Conheça a influencer que representa o Acre no maior reality de influenciadores cristãos do mundo 

Com 27, 6 mil seguidores, a acreana Ana Vitória representa o estado do Acre no reality show cristão “O Retiro”. O encontro vai acontecer em julho, em Goiânia, do dia 10 até o dia 17. Natural de Rio Branco, a influenciadora de 18 anos, que mora no Vila Acre conversou com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet e falou um pouquinho sobre o evento.

“O Retiro é o maior reality show de influenciadores cristãos do mundo que irá reunir mais uma vez os influencers cristãos para criar conteúdo evangelístico nas redes sociais. O projeto foi criado pelo pastor Guilherme Batista, que durante a pandemia tem usado o TikTok e outras redes sociais como uma ferramenta para atrair jovens para Deus. Os influencers que são de várias partes do Brasil,irão promover diversão, gincanas, provas, produção de conteúdo, devocionais e cultos, como em um retiro de igreja”.

Em bate-papo com este colunista, a influencer cristã, que participa do Ministério Sal e Luz, que tem os líderes Fernandes e Neudes, contou como surgiu a ideia de produzir o conteúdo gospel e também revelou detalhes sobre o convite para o reality.

“Então, quando eu iniciei no Instagram, tinha 15 anos, em 2020, na pandemia. Produzia conteúdo de beleza, mas eu sou de berço evangélico, meus pais são pastores, mas eu realmente decidi criar conteúdo cristão em 2021, depois de um encontro que eu tive com Deus e eu comecei a acompanhar “O Retiro “ e todos aqueles jovens produzindo conteúdo falando de Jesus nas redes sociais. Eu me identifiquei com eles, senti que ali era meu lugar juntamente com eles, então, esse sonho nasceu dentro de mim”.

“Comecei a produzir conteúdo principalmente voltando para o público feminino em relação a namoro cristão na adolescência, autoestima, como são difíceis todas as tentações que aparecem na fase da adolescência. A minha missão, o meu chamado, é pregar sobre jesus Cristo e o amor dEle”.

“Participar do retiro, até então, era um sonho distante. Em 2022, em setembro, a equipe do “O Retiro” veio para Rio Branco para ministrar na Batista do Bosque. Eu estudava no Colégio Militar onde o diretor, o coronel Fernandes, é meu pastor, e ele convidou eles para ministrarem na minha escola, então, lá tive contato diretamente com o líder do “ O Retiro”, Guilherme Batista. Contei para ele que era influencer cristã e ele me tratou super bem, mostrei para ele meu perfil no Instagram e, à noite, eu mandei mensagem para ele para agradecer pela sua visita na escola e ele disse que gostaria que eu participasse da próxima edição do retiro”.

Questionado por este colunista sobre o diferencial em ser uma influencer cristã, a acreana falou sobre o objetivo e o papel nas redes sociais: “Então, a ‘influência’ é algo que todos possuem, porém, alguns mais que outros. Há quem utilize para o bem, enquanto outros para o mal. É um dom dado por Deus que deve ser buscado e desenvolvido. O diferencial de nós influenciadores cristãos é alcançar almas para Cristo e passar mensagens transformadoras baseadas no evangelho”.

“O meu principal objetivo é influenciar as pessoas com a sagrada mensagem de Jesus. Servir às necessidades do próximo, oferecer uma palavra ou instrução que gere crescimento, ânimo e esperança à vida de alguém”.

Ao ContilNet, a influecer falou sobre as expectativas para o reality: “Minhas expectativas estão muito altas. Estou há 2 meses orando para que tudo lá dentro dê certo, estou ansiosa para conhecer todos meus irmãos em Cristo e produzir muito conteúdo. Uma honra estar indo representar meu estado também.”

