Conheça as candidatas ao título de Rainha do Rodeio de ExpoAcrelândia

Seis meninas disputam o título de ‘Rainha do Rodeio da ExpoAcrelândia’ que acontecerá no dia 17 de junho no município, o evento será realizado pela Boutique da Ray com a Associação dos Pecuaristas do Município de Acrelândia – ASPMA. A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet Notícias, conversou com a organizadora do concurso neste domingo (4), Maiara Rayane, proprietária da Boutique da Ray, que revelou detalhes sobre o concurso de beleza.

“São seis candidatas aos títulos de rainha, princesa e madrinha. A organização está sendo feita pela Boutique da Ray, em parceria com a Asmpa. A ExpoAcrelândia acontecerá a partir do dia 29, 30 de junho a 1 e 2 de julho, no parque de exposições do município”, disse a organização ao ContilNet.

A influenciadora e rainha da ExpoAcre 2019, Amanda Diniz, esteve em Acrelândia conhecendo as candidatas e trouxe novidades exclusivas do concurso para o ContilNet. Conheça as candidatas ao título de Rainha do Rodeio da ExpoAcrelândia 2023:

Veja fotos: