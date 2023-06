Conheça quem são as mulheres de cantores famosos, que ninguém conhece

Quem ouve algumas músicas de maiores sucessos na atualidade, nem imagina, mas por trás das poses de “pegadores”, “danados” e “conquistadores” de alguns cantores, existem corações românticos e apaixonados. Muitos levam a vida pessoal de forma discreta e não postam nada quando o assunto é romance. Vamos te apresentar quem são as esposas, noivas, namoradas de cantores famosos da atualidade.

Nattan e Layla Samylle

Nattan recentemente surpreendeu a sua legião de fãs ao aparecer durante um jantar romântico ao lado da namorada, Layla Samylle, em Pipa (RN). Eles vivem um relacionamento há cerca de três anos. Layla e Nattan são bastantes discretos na web. São poucas as postagens dos dois em momentos de intimidade. Em entrevista, Nattan falou sobre a descrição total sobre a sua vida amorosa com Layla.

Matheus Fernandes e Tamiris Dias

Tamiris Dias, é influenciadora digital e noiva do cantor Matheus Fernandes. Eles estão há 12 anos. Durante entrevista ao site UOL, o cantor Matheus Fernandes disse que se casará com Tamiris em setembro deste ano, em uma cerimônia à beira de um lago em Fortaleza.

“Ela sempre me apoiou. Ajudava no meu trabalho e fazia de tudo para que desse certo. É um caminho que criamos juntos. Ela me ajudou a acreditar e a não desistir. É uma parceira para dividir todos os momentos. A base de um relacionamento para dar certo é o respeito, e isso sempre tivemos”. Matheus disse ainda que Tamiris foi quem o ensinou as primeiras notas no seu violão.