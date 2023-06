Conheça recursos diferentes que os celulares atuais possuem

Criado para ser uma forma mais prática de comunicação, o celular ganhou novas funcionalidades. Agora, é possível usar o aparelho para escutar músicas, ver filmes, tirar fotos de qualidade profissional e muito mais.

Boa parte dos usuários desconhece alguns recursos de fábrica ou o que pode instalar. Para quem quer tirar o máximo proveito do aparelho que possui, é interessante saber mais a respeito disso.

Salvar página em PDF

Muitas vezes as pessoas desejam guardar informações de uma página da web. O link, em geral, não basta, pois ele pode ficar fora do ar e sem ter internet não funciona. Nesses casos, muitos optam por tirar prints da tela, porém, há algo mais simples que pode ser feito.

Tanto nos sistemas iOS quanto nos Android existe a opção de salvar a página em PDF. No Android é só abrir o site, clicar nos três pontos e em compartilhar. Em seguida, é só escolher “imprimir” para salvar o conteúdo no dispositivo.

No iOS, o salvamento é parecido. Primeiro, se clica no ‘.’ O segundo passo é clicar em ‘marcação’, se for fazer marcações na página. Por fim, basta clicar em ok e seguir os passos da tela.

Apostas esportivas

Apesar de não vir instalado nos aparelhos, os sistemas de apostas esportivas são muito fáceis de serem baixados e usados no celular. O Bet365 app ios iphone, por exemplo, pode ser baixado em poucos minutos e logo começar a ser usado. A plataforma é leve e não ocupa tanto espaço, o que permite jogar sem se preocupar com o armazenamento.

As apostas esportivas estão em alta agora, mas muitas pessoas ainda acreditam que só podem jogar no notebook ou em página web. Os aplicativos das casas de jogos são mais vantajosos, já que foram desenvolvidos para ajudar os usuários a jogar com eficiência e apostar no momento exato em que desejam.

Os apps ainda não são unanimidade entre as casas de apostas. Existem alguns sistemas que só estão disponíveis na versão web, por isso, é importante analisar as diferentes empresas antes de começar a fazer os palpites para valer.

Restrições de uso

É possível ativar algumas restrições de uso no celular. No Android, por exemplo, existe uma opção para evitar o gasto de dados móveis. É só ir em configurações e depois em aplicativos. Lá estará tudo o que tem no aparelho, e o usuário pode selecionar um jogo ou algo que não usa com frequência para limitar o uso de dados. Nesse caso basta escolher “permitir dados em segundo plano”.

No iOS, há a opção de adicionar um limite para a utilização de determinados recursos. Por exemplo: o WhatsApp só poderá ser usado por uma duas horas no dia. Além disso, é possível diminuir o uso de internet por meio de “Ajustes”, depois “Celular” e por fim desabilitar “Assistência Wi-Fi”. Essa funcionalidade faz com que o celular se conecte na internet automaticamente, o que pode gerar gastos com dados móveis.

Notificações prioritárias

Outro recurso que os usuários podem configurar no celular é o de notificações prioritárias. Como existem momentos em que o excesso de notificações pode fazer com que o aparelho esconda alguns, vale a pena definir como quer acessar essas informações.

No Android, é só clicar em “Configurações”, depois em “Notificações” e em “Avançado”. Ao clicar em um aplicativo, basta defini-lo como prioridade. Inclusive notificações de jogos e de plataformas como Bet365 podem ser configuradas nesse momento. Dessa forma, as mensagens que as aplicações enviam serão mostradas primeiro.

No iOS, é possível fazer algo semelhante ao acessar “Ajustes” e depois em “Notificações”. Em seguida, é necessário clicar em “Resumo agendado” e ativá-lo.

A cada nova versão, os aparelhos smartphone e iOS ganham recursos e possibilidades. Por outro lado, sites e plataformas dos mais diversos tipos lançam aplicativos para facilitar o uso. É importante pesquisar e mexer no próprio celular para entender melhor tudo o que é possível fazer com ele.