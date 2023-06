Copa do Mundo de Clubes de 2025 será nos Estados Unidos

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (23) que a primeira Copa do Mundo de Clubes, que vai substituir o Mundial no formato atual, será disputado em 2025 nos Estados Unidos.

A competição terá 32 times, classificados de acordo com resultados em competições continentais nos quatro anos anteriores ao torneio.

De acordo com a entidade, os Estados Unidos foram escolhidos pelo critério de infraestrutura e setor de serviços. Tudo já está disponível e será aproveitado pelo evento. O país vai sediar a Copa América do próximo ano e se prepara para ser uma das sedes da Copa do Mundo de seleções de 2026, ao lado de Canadá e México.

“A Copa do Mundo de Clubes de 2025 será o auge da elite do futebol de clube. Estados Unidos são o anfitrião ideal para o início desta nova competição global”, disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Como país-sede, os Estados Unidos terão direito a indicar uma equipe. Pela América do Sul, vão participar os campeões da Libertadores de 2021, 2022, 2023, 2024 e outros dois selecionados de acordo com o ranking da Conmebol.

A Europa, com 12 vagas, vai levar os vencedores da Champions League de 2021, 2022, 2023, 2024 e mais oito pelo ranking continental.

África, Concacaf e Ásia poderão levar quatro clubes cada. A Oceania, apenas um.

Até o momento, já estão definidos 12 participantes: Palmeiras, Flamengo, Chelsea-ING Real Madrid-ESP, Manchester City-ING, Al-Hilal-ARS, Urawa Red Diamonds-JAP, Al-Ahly-EGI, Wydad Casablanca-MAR, Monterrey-MEX, Seattle Souders-EUA e León-MEX.