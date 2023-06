Corpo de colono é encontrado com marcas de agressões em área de vegetação no interior do Acre

O corpo de José Chaves de Souza, 26 anos, foi encontrado na tade deste sábado (03) com marcas de agressões na zona rural do município de Epitaciolandia, interior do Acre.

Familiares da vítima foram até a Delegacia de Polícia Civil local para relatar que encontraram o corpo do jovem em uma fazenda da região. A polícia, então, foi ao local e constatou que José Chaves tinha lesões no corpo e na cabeça. A perícia criminal foi acionada e, após análise da cena do crime, suspeita-se que o colono tenha sido morto a pauladas.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Rio Branco para exames cadavéricos. A investigação está a cargo do delegado Luís Tonini, que junto a equipe de investigadores já estão buscando informações que possam levar até os possíveis autores desse suposto crime.