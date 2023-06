Corpo em decomposição é encontrado boiando nas águas de rio do interior do Acre

O corpo de um homem em elevado estado de decomposição foi encontrado por ribeirinhos boiando nas águas do Rio Abunã, no final da tarde de segunda-feira (5), no município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

Segundo informações de ribeirinhos, eles estavam subindo o Rio Abunã em um barco, quando perceberam a presença de vários urubus às margens do manancial e, ao se aproximarem, perceberam que havia algo enganchado em alguns galhos e verificaram que se tratava de um corpo humano que já estava em elevado estado de decomposição. Os ribeirinhos seguiram viagem até o porto da cidade, onde avisaram as autoridades policiais.

De posse da denúncia, policiais civis da Delegacia de Plácido de Castro, na companhia dos militares do Corpo de Bombeiros, foram até o local indicado e confirmaram a veracidade da informação. O local foi isolado e foi feito uma perícia nas margens do rio para verificar se o corpo foi desovado ou chegou ali por meio das águas.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi recolhido e colocado no veículo do rabecão, que encaminhou os restos mortais do homem, que até o momento não foi identificado, ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão feitos os exames cadavéricos para saber as causas dessa morte e para que se faça os exames de papiloscopia e ter a identificação do homem.

Ainda segundo a polícia, não há registro de pessoas desaparecidas na região, mas o caso será investigado para se saber o que aconteceu.