Corpus Christi: entenda porque data é móvel e celebrada 60 dias após a Páscoa

Celebrado nesta quinta-feira (8), o dia de Corpus Christi é uma solenidade presente no calendário litúrgico da Igreja Católica e faz referência à instituição da Eucaristia, que representa o corpo e o sangue de Jesus na hóstia consagrada.

Em 2023, a festa é celebrada em 8 de junho, visto que a data é móvel e apresenta variações a cada ano, mas acontece sempre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, celebrado uma semana após o domingo de Pentecostes pelos católicos.

VEJA MAIS: Diocese lança programação de Corpus Christi em Rio Branco

A festa é celebrada sempre 60 dias após o domingo de Páscoa. A escolha faz memória à realização da última ceia de Jesus com os apóstolos, momento em que, segundo a tradição cristão, foi estabelecido a Eucaristia.

“O motivo de acontecer sessenta dias depois da Páscoa é justamente porque é a data mais importante do calendário cristão e todas as demais datas elas giram em torno e são definidas a partir da data da Páscoa. Então depois da Páscoa, nós celebramos a ascensão do Senhor, depois Pentecostes, no domingo seguinte celebramos a Santíssima Trindade e na quinta-feira deste domingo da Santíssima Trindade é que é a a Festa de Corpus Christi. É uma referência ao mistério de Deus. A solenidade Corpus Chris é para manifestar a realidade da presença de Deus que Pai, Filho e Espírito Santo”, explica o padre Manoel Costa, reitor da Catedral Nossa Senhora de Nazaré de Rio Branco.

Entenda a definição da data

As datas do calendário religioso, algumas vezes, são móveis. Um exemplo é a Páscoa, que celebra a ressurreição de Jesus, é realizada no primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio de primavera, no hemisfério Norte. A definição é fruto de uma decisão da igreja Católica no ano de 325.

O equinócio é um fenômeno astronômico que ocorre no dia em que a incidência solar sobre a Terra é a mesma sobre os hemisférios Norte e Sul e por isso, o dia e a noite contam com a mesma quantidade de horas.

Importância da celebração

A Festa de Corpus Christi comemora a instituição do sacramento da Eucaristia, que evoca a presença real de Jesus Cristo.

Além da tradição de celebrar uma Missa Solene e realizar a Procissão com o Santíssimo Sacramento pelas ruas, muitos fiéis confeccionam tapetes feitos de sal e serragem, com diversos desenhos como cálices, hóstias, símbolo do Espírito Santo e outros.

Segundo o Padre Manoel, a Festa de Corpus Christi faz memória da instituição do sacramento da Eucaristia. “É um chamado a aprofundar o sentido da Eucaristia em nossa vida. Esta festa é a celebração do Deus de amor que se revela dando o seu corpo e sangue, dando-se a nós como alimento da vida eterna”, explica.

Em Rio Branco, a tradição dura décadas e todos os anos pessoas diferentes de diversas paróquias fazem parte das equipes para confeccionar os tapetes, que fazem parte da tradição desta data importante para a Igreja Católica.

“Nós celebramos o Espírito Santo em Pentecostes, nós celebramos as três pessoas da Santíssima Trindade, o pai, Filho e Espírito Santo no domingo da Santíssima Trindade e no Corpus Christi celebramos a presença real de Jesus no sacramento da hóstia”, diz.

Por tradição, os tapetes são feitos de serragem e sal, mas atualmente os fiéis podem usar outros materiais como borra de café, areia e flores ou até mesmo tecido, como TNT.

Em Rio Branco, a procissão de Corpus Christi acontece nas paróquias e também na catedral Nossa Senhora de Nazaré, em que a missa solene será realizada às 17h e, em seguida, será realizada a grande procissão pelas ruas do Centro.