Corpus Christi: ex-deputado Flaviano Melo prepara altar e recebe benção

O ex-deputado Flaviano Melo, junto com a família, preparou um altar com imagens, flores e uma decoração belíssima para receber na noite desta quinta (8) a benção do Santíssimo no decorrer da procissão de Corpus Christi.

Além de preparar um altar, o ex-governador do Acre também preparou um espaço para que o padre pudesse se ajoelhar em frente ao altar. Para Flaviano, é muito importante pois é uma tradição de família há mais de 20 anos.

“Eu acredito que desde o começo, eu não sei quando ela iniciou, mas a gente sempre faz o nosso altar. Quando ela passava direto pela outra rua a gente fazia lá na frente. É uma tradição da nossa mãe”, destacou.

A irmã de Flaviano, Otília Melo, muito emocionada disse que é uma benção especial. “Dia de Corpus Christi e você recebe uma benção dessa, em cima da nossa mesa, abençoando a família, a casa e a refeição. Nós nos sentimos muito honrados”, sa.