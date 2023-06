Defensoria Pública do Acre lança unidade de atendimento no município de Assis Brasil

Dando continuidade ao processo de fortalecimento dos atendimentos no interior, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), lançou nesta terça-feira (27), a Unidade de Atendimento no município de Assis Brasil, visando ampliar e fortalecer os serviços da instituição também no interior do estado.

A defensora-geral, Simone Santiago e a defensora pública que atua na unidade de Assis Brasil, Fabíola Rangel, prestigiaram a cerimônia, representando a DPE/AC.

A sala funciona no Fórum do município de Assis Brasil, localizado na Rua Francisco das Chagas, 872, Bairro Cascata. Segundo a defensora pública geral Simone Santiago, o lançamento do ambiente é fruto da união de três mãos, da DPE, da Prefeitura de Assis Brasil e do Poder Judiciário, que cedeu o espaço.

“Hoje é um dia de realização não só para o município de Assis Brasil, mas para a Defensoria também, que cumpre seu papel, trazendo o atendimento presencial para a população vulnerável que precisa da nossa instituição”, comemorou Simone Santiago.

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, em sua fala, agradeceu à defensora-geral. “É um avanço muito importante, que faz parte das suas decisões à frente da Defensoria Pública”, disse.