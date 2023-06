Defesa diz que Gladson sente alegria por rever o pai, mas lamenta vazamento de informações

Os advogados do governador Gladson Cameli (PP) emitiram uma nota nesta sexta-feira (9) comemorando a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, na última quarta-feira (7), autorizou o reencontro dele com o pai, Eládio Cameli. Gladson Cameli estava proibido de se comunicar com o próprio pai há três meses.

Em nota, os advogados Ticiano Figueiredo, Pedro Velloso, Tarcísio Vieira e Telson Ferreira destacaram a importância da decisão, mas lamentaram o vazamento de informações sigilosas.

“Para o governador, poder rever o pai é uma alegria imensa.A defesa lamenta, no entanto, o vazamento sistemático de informações sigilosas que, ao que tudo indica, tem objetivos escusos”, escreveu.

Veja na íntegra:

NOTA DE DEFESA DO GOVERNADOR GLADSON CAMELI

O governador Gladson Cameli recebeu com humildade a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, na última quarta-feira, autorizou o reencontro dele com o pai, Eládio Cameli, com quem estava proibido de se comunicar há três meses. Para o governador, poder rever o pai é uma alegria imensa.

A defesa lamenta, no entanto, o vazamento sistemático de informações sigilosas que, ao que tudo indica, tem objetivos escusos.

Ticiano Figueiredo

Pedro Velloso

Tarcísio Vieira de Carvalho Neto

Telson Ferreira

Advogados do governador Gladson Cameli