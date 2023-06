Adailton Cruz lidera audiência pública em defesa do Piso Salarial da Enfermagem no Acre

A manhã desta quinta-feira, 29, foi marcada por uma importante audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), requerida pelo deputado estadual Adailton Cruz, presidente da Comissão de Saúde. O objetivo do encontro foi discutir o piso salarial da Enfermagem, em meio a uma paralisação nacional dos profissionais da área, que protestam contra o descumprimento da lei que estabelece o piso nacional da enfermagem.

O deputado Adailton Cruz, sensível às demandas dos profissionais da Enfermagem, tem se empenhado para garantir que a lei seja cumprida no estado do Acre. Durante a audiência pública, o parlamentar ressaltou a importância de pressionar o governo estadual a enviar um projeto de lei à assembleia, regulamentando o pagamento do Piso Salarial da Enfermagem.

A presença massiva dos profissionais da Enfermagem na audiência demonstra a relevância do tema e a urgência em solucionar a questão do piso salarial. A paralisação nacional evidencia a insatisfação da classe, que luta por uma remuneração justa diante da responsabilidade e dedicação exigidas em seu trabalho.

Durante as discussões, foram levantados diversos pontos fundamentais para a valorização da Enfermagem, como a importância de investimentos na área da saúde, melhores condições de trabalho e reconhecimento adequado aos profissionais. O deputado Adailton Cruz se comprometeu a continuar lutando pela causa e buscar soluções efetivas para garantir o cumprimento do piso salarial no estado.

É fundamental que o governo do Acre e demais autoridades se sensibilizem com a situação dos profissionais da enfermagem e reconheçam a relevância desse debate. A Enfermagem desempenha um papel vital na sociedade, cuidando da saúde e bem-estar da população, e merece ter seus direitos trabalhistas assegurados.

A audiência pública promovida pelo deputado Adailton Cruz representa um passo importante na luta pela valorização da Enfermagem no estado do Acre. Espera-se que esse debate conduza a medidas concretas e eficazes, visando à regulamentação e implementação do piso salarial da Enfermagem, contribuindo assim para uma saúde de qualidade e valorização dos profissionais que tanto se dedicam a essa nobre missão.