Deputado denuncia conflitos por terras no interior por conta do comércio de carbono

Durante a sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta quarta-feira (21), o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) fez graves denúncias sobre disputa de terras no interior do Acre.

O parlamentar justificou o avanço dos conflitos, após a regulamentação do comércio de carbono no país, que deverá ser proposto ainda no segundo semestre pelo Governo Federal. Segundo ele, as disputas são mais intensas nos municípios de Feijó e Tarauacá.

“Aparecem agora proprietários antigos dizendo aos moradores que estão ali com 20, 30 anos, que estão proibidos de tudo. – Não podem colocar roçado, porque essa área agora é nossa, nós temos um projeto e vocês vão congelar a sobrevivência de vocês”.

Edvaldo declarou que os conflitos estão trazendo insegurança aos moradores do Rio Tarauacá, Muru, Jurupari, Alto e Baixo Envira.

O deputado opinou ainda que o assunto deverá ser abordado e discutido em breve na Aleac. Edvaldo defendeu a urgência da regularização fundiária no Acre. Ele encerrou a fala no plenário dizendo que a denúncia precisou ser feita após reunião com Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tarauacá, na última semana. “Nós estamos organizando a resistência”, finalizou.