Deputado Edvaldo Magalhães cobra a execução de convênio do Esporte

O deputado Estadual Edvaldo Magalhães, do PCdoB, na sessão desta terça, 20, na Assembléia Legislativa, utilizou o seu tempo na tribuna para cobrar do governo do Estado a execução do orçamento destinado ao esporte. Segundo o parlamentar, desde o ano passado ficou assegurado o investimento de R$ 2 milhões e até o momento nenhum centavo foi repassado.

“No final do ano passado, na votação do orçamento, fizemos um grande acordo, haviam proposituras de vários parlamentares, uma delas foi de garantir para o nosso futebol o acréscimo e carimbo no orçamento, de R$ 2 milhões, mas até o momento não enviaram nada”, afirmou Edvaldo Magalhães.

Futebol por paixão

De acordo com Edvaldo Magalhães, os clubes acreanos estão fazendo futebol por paixão e essa é uma boa oportunidade para o coordenador de esportes do Estado, Antônio Carlos Gouveia (Carlão), resolver a situação.

“Quero fazer um apelo público. Alô, alô Carlão, levantaram a bola. Essa é a hora de vossa excelência marcar esse set point. Esse é o momento para falarmos que chegou alguém para ajudar a resolver”, declarou o deputado.