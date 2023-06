Deracre trabalha na terraplanagem do novo prédio da Controladoria-Geral do Acre

O governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Hidrovias e Infraestrutura (Deracre), trabalhou nesta segunda-feira, 26, na área do novo prédio da Controladoria-Geral do Estado do Acre. O terreno foi sede do antigo prédio da Polícia Federal, em Rio Branco.

O diretor de Operações, Ronan Fonseca, afirmou que foram finalizados os trabalhos de limpeza mecanizada e demolição. Além disso, 75% do serviço de terraplanagem foi concluído pelos trabalhadores. As obras seguem conforme cronograma de ações e o trabalho representa um compromisso do governo de garantir melhorias para os colaboradores do quadro funcional.

“Temos trabalhado desde abril para que o terreno do novo prédio esteja pronto para receber uma nova estrutura”, afirmou.

Em face da situação do imóvel, que encontrava-se sem uso e deteriorado, foi encaminhada uma solicitação ao governo do Estado, por meio do Deracre, para a possibilidade de demolição. A solicitação foi atendida e o Deracre encaminhou uma escavadeira hidráulica, uma pá carregadeira, um caminhão carga seca, um rolo compactador e cinco caminhões basculantes.