Dericast entrevista a influencer e empreendedora Jaqueline Alencar

Prepare-se para um episódio cheio de inspiração no Dericast! Recebemos a incrível Jaqueline Alencar, uma influencer e empreendedora nata. Desde pequena, ao testemunhar o trabalho de sua mãe, ela se apaixonou pelo mundo do empreendedorismo. Com a ajuda de amigos, Jaqueline transformou-se em uma influencer cujo carisma encanta milhares de pessoas.

Nesta conversa emocionante, Jaqueline compartilha conosco os desafios e conquistas que encontrou ao longo de sua jornada. Ela revela os obstáculos enfrentados e como encontrou força para superá-los, sempre com seu espírito empreendedor impulsionando seu crescimento.



Prepare-se para mergulhar no mundo fascinante da influência digital e do empreendedorismo, enquanto Jaqueline nos inspira com sua história de determinação e sucesso. Não perca essa oportunidade de aprender com uma verdadeira visionária!

