Dia da Luta contra Tortura: conheça o mecanismo que combate esse crime no Acre

Nesta segunda-feira (26) é comemorado o Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1997 e tem como objetivo combater a execução de atos de tortura por parte dos órgãos repressivos dos Estados.

O Acre foi o quinto estado da federação a implantar o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Este instrumento é essencial para prevenir e combater tais práticas, garantindo que as violações sejam inibidas e os agentes violadores sejam responsabilizados. Segundo Agleno Fernandes, membro do mecanismo, o intuito é contemplar todo o território estadual:

“Nosso objetivo é percorrer todo o Acre, com visitas nas penitenciárias, hospitais psiquiátricos, dentre outros. Essa é uma data muito importante, um dia para lembrar sobre as pessoas vítimas de tortura e dizer que o Brasil é signatário nas convenções das Nações Unidas, com o objetivo de diminuir e erradicar as práticas de tortura”, explica.

Conceito de tortura

Segundo o artigo 1º da Convenção da ONU, a tortura é definida como qualquer ato cometido por agentes públicos ou atores no exercício da função pública pelo qual se inflija intencionalmente a uma pessoa dores ou sofrimentos graves, físicos ou mentais, a fim de obter informação ou confissão; de castigá-la por um ato que cometeu ou que se suspeite que tenha cometido; intimidar ou coagir; ou por qualquer razão baseada em algum tipo de discriminação.

Já a Lei Federal 9.455/1997 tipifica como tortura: Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento psíquico ou mental com a finalidade de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceiros; para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; em razão de discriminação racial ou religiosa.

O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura

O MNPCT foi criado pela Lei Federal 12.847/13, e tem como função, realizar visitas, em especial em locais onde há pessoas privadas de liberdade, nas quais são observadas as estruturas do local, sendo feitos registros fotográficos, e analisadas as documentações institucionais. Após visita, são elaborados relatórios com as recomendações, que são entregues às autoridades competentes em até 30 dias após as visitas.

