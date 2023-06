Dia Mundial do Vitiligo: Miss Acre fala sobre a doença e dificuldade para diagnóstico

O dia 25 de junho é marcado como o Dia Mundial do Vitiligo, celebrado neste domingo. A data foi criada em 2011 pelas Nações Unidas e visa aumentar a conscientização sobre a doença, além de combater o preconceito.

Para falar sobre a doença, o ContilNet procurou a Miss Acre 2015 e influenciadora digital Maxine Silva, que foi diagnosticada com a doença há 5 anos e fala sobre o tema nas redes sociais, onde acumula mais de 72 mil seguidores.

Maxine contou ao ContilNet que descobriu a doença pois gostava muito de se bronzear. “Eu fui percebendo que tinha uma partezinha do meu rosto, que é bem no cantinho do meu olho, que não estava pegando cor, mas era uma coisa muito pequena, menor que um grão de arroz. Eu fui prestando atenção, foi crescendo e eu procurei um médico”, disse.

A influenciadora comentou que buscou um posto de saúde para tentar descobrir do que se tratava a mancha e recebeu um tratamento para micose. “Eu fiz por uns sete dias, não melhorou nada e continuou crescendo. Fui em outro médico, que também não sabia o que era. Passei três meses nessa luta até que fui em uma dermatologista e ela me diagnosticou com vitiligo. Eu fiquei aliviada”, relembra.

O vitiligo é uma doença caracterizada pela perda da coloração da pele. As lesões se formam devido à diminuição ou ausência das células responsáveis pela formação da melanina, pigmento que dá cor à pele, nos locais afetados. Apesar das causas da doença ainda não serem claramente estabelecidas, sabe-se que as alterações ou traumas emocionais podem estar entre os fatores que desencadeiam ou agravam a doença.

Na época, a mancha era apenas no olho de Maxine e atualmente, as manchas estão espalhadas pelo corpo, como no joelho, mãos, cotovelos e pernas. Para a influenciadora, o diagnóstico veio com um alívio, pois já tinha passado meses com um tratamento para outra doença. “As vezes as pessoas olhavam meio assim, não queriam chegar perto, com medo de pegar ou alguma coisa assim. Eu fiquei muito aliviada, quando eu descobri que era vitiligo, porque ele não é contagioso e eu já poderia, pelo menos, falar para as pessoas do que se tratava aquela mancha no rosto porque chamava muita atenção”, disse.

Redes sociais

A influenciadora, empresária e Miss Acre 2015 tem mais de 72 mil seguidores no Instagram. Nas redes sociais, Maxine fala sobre o vitiligo e também responde as diversas perguntas que recebe dos seguidores sobre o assunto.

“Quando eu descobri, eu percebi que as pessoas realmente não tem informação sobre isso. É muito vago que é falado e acho que ninguém vai ficar buscando esse tipo de informação. Porque apesar de ser uma condição que a gente conhece, depois que eu descobri o meu, eu comecei a conhecer muita gente que tem, mas não é muito falado, porque as pessoas tem vergonha, muita gente não gosta das manchas, não gosta do vitiligo. Quem não tem contato com ninguém que tenha vitiligo, sempre vai ficar achando que é uma doença contagiosa. Eu resolvi falar tanto para informar as pessoas que estavam ali preocupadas comigo, querendo saber do que se tratava a mancha, quanto para dar visibilidade e as pessoas começarem a procurar mais os profissionais”, disse.

Apesar de já falar sobre o assunto nas redes sociais, Maxine disse que nunca pensou em buscar outros meios para falar sobre vitiligo. “O meu meio de comunicação, o lugar onde eu tenho voz, é no meu Instagram, então eu sempre que eu tenho oportunidade, sempre que alguém me pergunta, eu procuro falar sobre”, explica.

A influenciadora contou ainda que após descobrir o diagnóstico, buscou mais informações, inclusive para saber o que poderia fazer para manter a saúde. “O vitiligo não tem uma definição 100% do que vai melhorar. Então a pessoa pode fazer por ela mesmo, é procurar ter uma vida saudável, não ter muito estresse e se alimentar bem, fazer uma atividade física… coisas que deixem a mente desestressada, porque o pouco que se sabe sobre o vitiligo, o emocional é algo que conta muito, então você manter o emocional bem, apesar de ser complicado, a gente precisa buscar”, ressaltou.

Rede de apoio

Maxine lembrou ainda que muitas pessoas falam com ela quando recebem o diagnóstico e que sempre busca falar para as pessoas relaxarem, pois são muito mais do que a aparência.

Apesar de muitas pessoas não gostarem de ter as manchas, a influenciadora que as pessoas são além disso. “A partir do momento que a gente consegue aceitar isso, a gente consegue se enxergar muito melhor, mais bonita e muito mais legal com o diferencial. O vitiligo me torna mais única ainda, pois nenhuma mancha é igual a outra.