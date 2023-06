Dino pede investigação de vídeo em que pastor defende que Deus quebre a mandíbula de Lula

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que encaminhará à Polícia Federal (PF) um vídeo em que o pastor Anderson Silva incentiva os fiéis evangélicos a orarem para que a mandíbula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja quebrada.

“Está na Bíblia a lição de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz: ‘Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus!’ (Mateus 5:9). A frase que incita violência é anticristã. E criminosa, por isso mandarei hoje para a Polícia Federal”, escreveu o ministro no Twitter.

O pastor Anderson Silva, líder da igreja Vivo Por Ti em Brasília, disse em seu podcast no YouTube que os fiéis devem orar a Deus pedindo a morte e a violência, incluindo o pedido para “quebrar os dentes” dos inimigos.

Juntamente com o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), Silva também incitou o ódio contra o presidente da República e membros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Falta a gente orar assim: senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Senhor, prostra enfermos os ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade”, disse ele no podcast Tretas e Diálogos.

A declaração do pastor foi feita há um mês, mas ganhou destaque nas redes sociais hoje, depois que trechos do vídeo foram destacados no Twitter por Vinícius Betiol, autor do livro “A arte da guerra online: como enfrentar as redes de extrema direita na internet” e mestre em Geopolítica.

Silva é também o responsável pela criação do curso “Machonaria Online”, cuja página de anúncio afirma que o objetivo é oferecer “aulas para homens cristãos que desejam resgatar a masculinidade bíblica e buscar uma transformação significativa em suas vidas, de modo a serem valorizados e apreciados aos olhos de Deus”.

Veja as publicações:

Está na Bíblia a lição de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz:

“Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus!” (Mateus 5:9)

A frase que incita violência é anticristã. E criminosa, por isso mandarei hoje para a Polícia Federal. https://t.co/9buNjzpWJl

— Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) June 16, 2023

O pesquisador @mb_vinicios1 resgatou esse trecho do podcast do pastor Anderson Silva, pedindo a Deus para quebrar a mandíbula de Lula e adoecer ministros do STF. Tudo isso em diálogo com Nikolas Ferreira: pic.twitter.com/dv39SKzaut

— Chico Alves (@ChicoAlvesRio) June 16, 2023