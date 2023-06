Direção de hospital se posiciona após servidora ser encontrada morta em banheiro

Os funcionários do hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, estão de luto em razão do falecimento da técnica de enfermagem Jonaira Nogueira dos Santos, ocorrido na madrugada desta quinta-feira (29). a gerente-geral da unidade, Nildete Lira, emitiu uma nota de pesar.

Jonaira Nogueira é filha do ex-presidente da colônia dos pescadores de Sena Madureira, o senhor Gerônimo dos Santos, e irmã do empresário Josué Nogueira.

Ela foi encontrada durante a madrugada, sem vida, no banheiro do hospital de Sena Madureira. Segundo informações, ela teria cometido suicídio com a utilização de remédios injetáveis.

“Lamentamos profundamente o falecimento da servidora Jonaira Nogueira dos Santos. Neste momento de profunda dor e sofrimento, que Deus conceda o alívio e consolo aos familiares e amigos diante desta perda irreparável”, diz a nota.

Lídia Teixeira, moradora de Sena Madureira, também lamentou o ocorrido e disse que Jonaira era uma pessoa incrível: “Meu Deus, ainda não estou acreditando. Estou sem chão. Obrigada por tudo, principalmente pelo carinho por mim e minha família. Obrigado por ter cuidado tão bem do meu pai. Já tinha lhe agradecido pessoalmente. Um ser humano incrível e uma excelente profissional. Descanse em paz, minha querida”, postou.

Seu corpo está sendo velado na residência de seus pais, que fica localizada no bairro Vila Militar, e o sepultamento deve ocorrer às 17 horas desta quinta.