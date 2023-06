Diretor da Seict é vítima de golpe por criminoso que prometia cargos no Governo

O diretor de indústria e comércio da Secretaria de Estado de Indústria Ciência e Tecnologia(Seict), Albert Azenha, procurou a Delegacia de Polícia Civil neste sábado (17) para registrar um boletim de ocorrência após ter sido vítima de um golpe que envolve até a oferta de cargos no Governo.

De acordo com o gestor, que concedeu entrevista exclusiva ao ContilNet, um criminoso usou sua foto, seu nome e um número falso no WhatsApp para ofertar cargos no governo, dizendo, inclusive, que tinha ligação direta com o governador Gladson Cameli.

Albert descobriu a situação quando estava em uma festa, na noite desta sexta-feira (17). No local, ele foi questionado por uma pessoa que teria sido abordada pelo criminoso e recebeu a oferta de cargo.

“Quando cheguei na festa, fui abordado por uma pessoa, de forma muito educada, e ela me questionou sobre uma suposta conversa que teve comigo e sobre a nomeação dela no Governo do Estado. Eu disse que desconhecia qualquer tratativa nesse sentido e que não tenho nenhum poder para nomear alguém no Estado. Ele me surpreendeu mostrando as mensagens. A pessoa estava usando meu nome e minha foto”, explicou.

“Já registrei um boletim de ocorrência sobre o caso, para que seja apurado. Eu não tenho autonomia para isso e não prometo cargo para ninguém. Se tem alguém fazendo isso em meu nome, me procure para que todas as medidas legais e necessárias sejam tomadas. Não é assim que eu trabalho e não faria isso. Faço isso aqui, publicamente, para que outras pessoas não sejam vítimas desse crime”, concluiu.

Nas mensagens em que o criminoso trocava com a pessoa que também foi vítima do golpe, ele se apresentava como Albert e dizia que era assessor na Secretaria de Governo (Segov).

“Me chamo Albert, sou assessor na Secretaria de Governo (Segov). Estou com um pedido de nomeação para vc de um cargo comissionado. Pedido direto da senhorita […], assessora […] do senhor, o qual teve livre acesso pelo governador. Me encarregaram para lhe colocar no lugar mais adequado conforme suas experiências. Você está ciente disso”, escreveu o golpista.

O número utilizado para o crime é (68) 99960-4443.

Albert explicou também que o caso já foi levado para a Segov e que a pasta também está tomando as medidas judiciais necessárias, por meio do secretário Alysson Bestene.