Do Acre, mulheres Huni Kuin são destaque em revista nacional com arte ancestral

As mulheres do povo Huni Kuin, da Aldeia São Joaquim, foram destaque na Revista Marie Claire, do grupo Globo. A aldeia fica a uma hora do município de Jordão, no interior do Acre.

Um jornalista esteve na aldeia a convite de um amigo que está construindo um projeto para viabilizar de forma mais justa a comercialização de artesanato indígena e falou sobre a experiência na aldeia.

A reportagem fala sobre as mulheres, que são artesãs responsáveis pelo processo que dá vida a peças únicas, como vestidos, túnicas, redes, bolsas e um trabalho feito com miçangas.

“Para os Huni Kuin e outros povos indígenas, a venda do artesanato, além de ser fundamental para a independência financeira das famílias, mantém vivo um conhecimento que vem resistindo à passagem das gerações e mostra para o mundo sua força cultural”, diz a reportagem.

O jornalista afirmou que conviveu por 10 dias com o povo Huni Kuin e pôde imergir em suas tradições, hábitos e cerimônias. “Por lá vivem 110 habitantes, de 19 famílias. Conforme fui intensificando os laços e ganhando maior intimidade, eles não só me deixaram fotografar tudo, como compartilharam um sonho valioso: construir um museu da aldeia, o Museu Inka Muru de Arte Huni Kuin”, disse.

A matéria completa está disponível no site da Revista Marie Claire, além de fotos do povo Huni Kuin.