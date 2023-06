Docentes da Ufac irão realizar protesto após instituição manter contratação de mágico para palestrar

A Associação dos e das Docentes da Universidade Federal do Acre irá realizar um manifesto após a Universidade resolver manter a contratação do palestrante e mágico Jardel Beck para ajudar no planejamento estratégico da instituição para os próximos dez anos. O manifesto acontece no dia da apresentação de Jardel, terça-feira (6), no teatro universitário da UFAC.

Na primeira vez em que o palestrante foi contratado pela Ufac, em outubro de 2022, ele recebeu R$ 40 mil para realizar palestras em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Dia do Servidor.

A Adufac escreveu uma “Carta-Síntese de Reivindicações Locais da Categoria Docente”, elaborada por comissão local de mobilização da entidade, contendo reivindicações proclamadas na última assembleia geral da categoria.

Os docentes querem que a Administração Central da Ufac faça aplicação dos R$ 9,3 milhões, recentemente realocados ao orçamento da instituição em 2023, para as atividades fins da universidade (ensino-pesquisa-extensão) e no custeio da assistência estudantil, procurando subsidiar a permanência dos estudantes de maior vulnerabilidade.