Domingo quente, com chuvas passageiras e pontuais, no Acre

Segundo o boletim neste domingo (4) o tempo no Acre será quente, com sol e nuvens. Segundo o informativo do Site O Tempo Aqui, podem ocorrer chuvas passageiras e pontuais no Acre, em Rondônia, no norte da Bolívia e na região de selva do Peru.

Segundo as informações, de leste e sul do estado (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): tempo quente, com sol, nuvens e possibilidade de chuvas passageiras e pontuais. Em algumas áreas, pode chover forte, mas de forma passageira. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção sudeste e variações do sul e de leste.

Já na região do Centro e oeste do estado (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): tempo quente, com sol, nuvens e possibilidade de chuvas passageiras e pontuais. Em algumas áreas, pode chover forte, mas de forma passageira. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção sudeste e variações do sul e de leste.