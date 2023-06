Dorielson Mendes monta Humaitá ofensivo para duelo contra a Tuna Luso

O técnico interino Dorielson Mendes comandou um treinamento na manhã desta quinta (29), no campo B da Federação de Futebol e montou um time ofensivo para o duelo contra a Tuna Luso. A partida pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D será disputada no sábado (1º), às 13 horas (hora Acre), no estádio do Souza, em Belém, no Pará.

“Precisamos vencer para nos mantermos dentro da zona de classificação. Vai ser um jogo difícil, mas podemos conquistar um resultado expressivo”, comentou Dorielson Mendes.

Jojo e Psica

O lateral Jojo volta ao time depois de cumprir suspensão e quem não joga e o volante Psica, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. “O Fernandinho vai voltar a jogar como volante e o Rabiola entra no ataque. Teremos um time com uma formatação diferente”, explicou o treinador.

Embarque na madrugada

O elenco do Humaitá embarca na madrugada desta sexta, 30, para Belém, no Pará, e não deve realizar mais nenhum treinamento.