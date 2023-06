Ainda segundo o TV Pop, Felipe Malta ficará no comando do Primeiro Impacto. Ao Metrópoles, o SBT confirmou a demissão de Dudu, mas não revelou o motivo da saída do apresentador.

Segundo o TV Pop, o motivo da demissão de Camargo seria um episódio de mal-estar do apresentador, que teria terminado com o pupilo de Silvio Santos defecando em seu próprio camarim.

Acontece que, de acordo com o site, ele teria se limpado com uma toalha, mas não jogou o pano no lixo e o escondeu atrás de um… micro-ondas.

Outros apresentadores, que também usam o mesmo camarim, reclamaram com a diretoria do canal. Pelas câmeras de segurança, eles encontraram o responsável pela situação constrangedora.

Dudu Camargo não teria negado ser o responsável pela caganeira, justificando que sentiu um mal-estar e não conseguiu chegar ao banheiro.