Dudu e Pedrinho Força são afastados do Humaitá e devem ser dispensados

Por “deficiência técnica” os volantes Dudu e Pedrinho Força foram afastados do Humaitá e não enfrentam o São Raimundo, de Roraima, neste domingo (11), a partir das 16 horas, no Florestão. A partida será válida pela 7ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

Mais jogadores

A goleada para o Princesa do Solimões por 5 a 0 na última rodada do Brasileiro, não foi “bem digerida” pelo presidente do Tourão, Igor Cotta, e mais atletas devem ser liberados depois da partida deste domingo.

André Luiz deve voltar

Recuperado de um acidente de moto, o volante André Luiz deve voltar ao time do Humaitá. A equipe fechou a preparação para o duelo contra o São Raimundo na manhã deste sábado, 10, no campo do Paulão.