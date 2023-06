EA Sports FC terá Libertadores, Sul-Americana e clubes brasileiros

Sucessor do FIFA 23, o EA Sports FC terá as Copas Libertadores e Sul-Americana e, com isso, alguns clubes brasileiros então garantidos no novo título (veja lista completa abaixo). Desenvolvedora do próximo capítulo da franquia, a EA Sports anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato de licenciamento com a Conmebol, que permite ao jogo ter o direito sobre escudos e uniformes de todos os clubes das competições realizadas pela entidade da América do Sul.