Edvaldo propõe criação de cooperativa para que agentes do ISE possam ser aproveitados

Para o deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), os agentes temporários do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) que deverão ser desligados de suas funções até o final do mês, se não podem ser efetivados nos quadros do Estado que tenha sua mão de obra aproveitada por meio de uma cooperativa.

“Após as decisões todas é preciso a construção de outros caminhos. A gente não pode dar por perdido uma luta que é justa. Nem sempre o que é legal é justo. O Estado utilizou essas pessoas. São quase 350 pais e mães de família aflitos com essa situação. A experiência desses trabalhadores poderia ser utilizada em cooperativa de prestação de serviço que atuaria em apoio ao ISE. Não podemos dar por perdido uma luta justa”, disse.

Edvaldo disse ainda que o Estado prevaricou quando manteve essas pessoas e alimentou a esperança de permanecer com elas nos quadros . “Construir alternativas é uma obrigação política nossa”, frisou o parlamentar.

Segundo Edvaldo Magalhães há tempo para isso, uma vez que Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) ainda está em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) segue e até o momento conta apenas o voto do ministro-relator Dias Tofffoli. “Pode haver ainda modulações como já houve, ou seja, de como o Estado vai aplicar a decisão da Suprema Corte. Há precedentes. Não é uma novidade. Eu faço essa observação para convidá-los a uma reflexão acerca dos desdobramentos disso ”, pontua.

O parlamentar disse ainda que a pauta é justa e vai seguir lutando para amparar esses trabalhadores. “Sou daqueles que quando assumo uma bandeira e tenho a convicção da justeza dela eu não costumo deixar a luta pela metade ou pelo meio do caminho”, concluiu.