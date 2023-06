Eleita miss com 11 anos na zona rural, estudante vence concurso em Tarauacá e disputa estadual

A vida da tarauacaense Raffaela Leite, em concurso de beleza, teve início bem cedo. Em conversa com a coluna Douglas Richer,do portal ContilNet, na tarde deste domingo (4), a estudante de enfermagem de 20 anos, abriu o jogo sobre sua vida e os desafios para a fase estadual do concurso que será realizado no dia 9 de junho pela promoter Meyre Manaus.

Rafaella deixou a zona rural levando dois títulos de concurso de beleza, Miss Napoleão e Miss Simpatia, concurso realizado na sua comunidade Maracanã. Hoje, Rafaella trabalha como assessora e paga seus estudos no curso de enfermagem em Tarauacá. Moradora da rua Tancredo Neves, a Miss Universo Tarauacá falou como surgiu a ideia de se inscrever no concurso.

“Bom, eu sempre quis ser miss. Sempre foi meu sonho, daí surgiu um evento na minha cidade, e os meus amigos e familiares me influenciaram a se inscrever no concurso de beleza, mas eu era muito tímida. Porque não tinha jeito para desfilar para muitas pessoas, e foi quando eu fui eleita e levei o título de Miss Universo Tarauacá, eu fiquei emocionada e feliz. Mais também já fui miss na zona rural e foi daí que meu sonho foi crescendo cada vez mais e não parei mais.”

Em seu primeiro concurso em nível de estado, Raffaela revelou em conversa com este colunista a emoção de participar do concurso representando o seu município: “Vou estar no maior concurso de beleza do Acre, então é uma disputa muito grande para mim. Estou muito feliz de está representado o meu município é gratificante para mim.”

Carregando três faixas em seu currículo, a Miss Universo Tarauacá deixou uma mensagem para as meninas que sonham entrar no universo miss:“Nunca desista dos seus sonhos. Não é fácil, eu mesma já recebi vários não, mas nunca baixei minha cabeça, e hoje estou aqui concorrendo ao maior evento de beleza do Acre, então vá em frente, conquiste seus sonhos.”

