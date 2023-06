“Elementos” estreia nesta quinta-feira no Cine Araújo em Rio Branco

Os quatros elementos da natureza que são essenciais para a existência de vida na Terra – água, terra, fogo e ar – formam o elenco da nova produção da Disney, em parceria com a Pixar, que aborda sobre a convivência com as diferenças e lidar com as relações familiares. O filme “Elementos” chega ao Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, nesta quinta-feira (22) e é uma ótima opção de entretenimento para toda a família.

A trama do longa se passa em uma sociedade extraordinária, a chamada ‘Cidade Elemento’, na qual os quatro elementos da natureza vivem em completa harmonia. Na história, a jovem Faísca (Leah Lewis), que faz parte do elemento fogo, é uma mulher espirituosa com um grande senso de humor e apaixonada pela família, mas que tem um temperamento um pouco quente.

Já Gota (Mamoudou Athie) faz parte do elemento água e é um um jovem empático, observador e extrovertido, que não tem medo de demonstrar suas emoções, na verdade, é até um pouco difícil controlá-las. Ele e Faísca vão se apaixonar e viver um romance complicado, já que ambos pertencem a elementos diferentes.

Outros dois personagens, que fazem parte do enredo do filme, são dos elementos terra e água. O primeiro é Turrão (Mason Wertheimer), um garoto muito inteligente da terra e que mora na Vila do Fogo. Ele está sempre perto de Faísca. Já a segunda é Névoa (Wendi McLendon-Covey), que tem uma personalidade fofa e rosa. Ela está sempre atenta às tendências da moda e é fã dos Windbreakers, um time de Airball.

Com duração de 1h42m, o longa tem inspiração nos filmes do estúdio Ghibli. A dublagem brasileira é feita pelas atrizes Giovanna Antonelli, Cacau Protásio, Marisa Orth e pelo ator André Mattos.

Além de “Transformers: O Despertar das Feras” e “The Flash”, os filmes “A Pequena Sereia”, “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso” e “Velozes e Furiosos 10” também estão em cartaz. A promoção “Todos pagam meia” continua valendo todos os dias. Os ingressos podem ser comprados online pelo site https://www.ingresso.com ou presencialmente no Cine Araújo.