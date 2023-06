Elenco do Rio Branco faz treino tático mirando liderança do estadual

O elenco do Rio Branco realiza um treino tático seguido de um coletivo na manhã deste domingo, 3, no José de Melo, e o técnico Eriano Santos (Chumbinho) vai confirmar os titulares do Rio Branco para o confronto contra o Andirá/Santa Cruz.

A partida será disputada na terça, 6, a partir das 16h45, e vale a liderança do primeiro turno do Campeonato Estadual Sub-20. O Andirá/Santa Cruz soma 9 pontos e o Rio Branco é vice-líder com 7. “Temos o grupo completo e isso é fundamental para um jogo importante”, comentou o treinador.

Jogo complicado

O meia Joãozinho, um dos destaques do Rio Branco, espera uma partida complicada contra o Andirá/Santa Cruz.

“Vamos enfrentar o líder e sabemos que quem vencer dará um passo decisivo para chegar às semifinais. Não podemos errar”, afirmou Joãozinho.

Lateral contratado

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, fechou a contratação do lateral direito Caio. O atleta vem do futebol do Rio de Janeiro e foi indicado pelo técnico Eriano Santos e se for regularizado pode ser mais uma opção na partida de terça.

Jogadores do Estrelão fazem mais dois treinamentos antes da partida/Foto ContilNet