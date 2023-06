Elenco do São Francisco faz apronto e visa duelo acreano contra Humaitá

Ocupando a última colocação no grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D com 6 pontos, o São Francisco enfrenta o Humaitá neste sábado, 24, às 16 horas, no Florestão.

O técnico Everton Lima comanda um treinamento na tarde desta quinta, 22, no Carlos Simão, e deve definir os titulares.

“Nosso objetivo é somar o maior número de pontos possíveis. Precisamos atuar com muita disposição”, comentou o treinador.

Contratações abaixo

A diretoria do São Francisco limitou as contratações no início do Campeonato Brasileiro e alguns atletas não conseguiram render o esperado.

Irão seguir no São Francisco?

Um grupo de desportistas assumiu o São Francisco na temporada 22 e após uma temporada bem abaixo do esperado, a pergunta que surge é se os dirigentes irão seguir no São Francisco em 2024?.