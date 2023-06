Elenco do São Francisco faz treinamento e viaja para Macapá

O elenco do São Francisco realiza um treinamento na tarde desta sexta, 16, no Carlos Simão, visando o confronto contra o Trem. A partida será disputada no domingo, 18, às 14 horas (hora Acre), no estádio Zerão, em Macapá, no Amapá.

Everton vai mexer

Com as voltas do zagueiro Reinaldo e do atacante Radames, o técnico Everton Lima vai fazer mudanças na equipe.

“Precisamos alterar a equipe. Fomos muito abaixo contra o Nacional e existe a necessidade de produzir mais”, comentou o treinador.

Embarque na madrugada

A delegação do São Francisco embarca na madrugada deste sábado, 17, para Macapá. A comissão técnica técnico não programou nenhum treino na véspera da partida