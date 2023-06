Em Brasília, avião da Latam retorna ao pátio após quase decolar e deixa acreanos apreensivos

Uma aeronave da companhia aérea Latam que tinha como destino na noite deste domingo (04) o estado do Acre saiu do pátio do aeroporto de Brasília (DF), porém, antes de decolar, a aeronave retornou ao pátio.

A situação gerou angústia entre os passageiros, que aguardavam horas informações sobre o que teria acontecido. O voo tinha saída marcada para às 21h20 horário de Brasília com chegada prevista às 22h45 horário do Acre.

A companhia aérea informou após horas gerando apreensão nos passageiros acreanos, que a volta ocorreu em razão do desnivelamento das bagagens no compartimento de carga, fazendo com que a aeronave voltasse para o realinhamento.