Em Feijó, Mailza Assis entrega veículo para apoiar trabalho de moveleiros

Na tarde deste sábado, 17, a governadora, em exercício, Mailza, entregou um caminhão para a Cooperfeijó, no Polo Moveleiro de Feijó. O veículo foi adquirido pela Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) com emenda parlamentar de R$ 220 mil, da governadora quando estava no Senado Federal.

O caminhão vai beneficiar as 16 empresas do Pólo, cerca de 50 famílias, que tiram o sustento da atividade moveleira. “Quando se organiza tudo é possível. Pela primeira vez desde que esse polo foi criado um político se comprometeu e cumpriu. Parabéns pela palavra que a senhora deu e cumpriu”, declarou o presidente da Cooperfeijó, Marcos Souza Júnior.

Governo e cooperativa assinaram termo de cessão, para entrega do caminhão, que será utilizado no transporte de madeira e dos produtos que são fabricados e comercializados no Polo. “As portas estão abertas sempre e nós queremos que os produtores nos procurem para que juntos possamos resolver as demandas de vocês”, disse o responsável pelo escritório da Seagri em Feijó, João Paulo Maia.

O prefeito de Feijó, em exercício, Elson José agradeceu ao governo. “Nossos amigos que trabalham nessa área vão receber esse veículo que vai ajudar muito no trabalho deles. Estamos agradecidos a nossa governadora em exercício que veio até aqui e está trazendo boas coisas, frutos ainda do seu mandato como senadora”.

Mailza relembrou que destinou mais de R$ 13 milhões em emendas, para Feijó, que atualmente fortalecem as ações de governo.

“Para mim é um momento muito especial, pois estou entregando para o Polo Moveleiro um veículo que vai sanar as necessidades dos produtores daqui. Esse é um novo momento, em que eu estou em outra função tendo a alegria de entregar os resultados do meu mandato como senadora, e sabendo que o fruto do meu trabalho no Senado ajuda agora o governo do qual faço parte”, ressaltou Mailza.