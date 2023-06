Em mega operação, PF e ICMBio combatem extração ilegal de madeira e grilagem no Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com a Polícia Federal (PF) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), realizaram entre os dias 9 e 22 de junho a Operação Flona Iquiri 2023. A ação teve como objetivo combater as atividades de extração ilegal de madeira e grilagem em terras públicas na região.

As fiscalizações ocorreram na zona rural dos municípios de Boca do Acre e Lábrea, no Amazonas, bem como nos distritos de Extrema e Nova Califórnia, município de Porto Velho, Rondônia, entorno da unidade de conservação da Floresta Nacional do Iquiri (Flona do Iquiri).

Os agentes utilizaram aeronaves para se deslocarem nas áreas de mata. Foram fiscalizados veículos de transporte de madeiras e de animais, para o enfrentamento aos ilícitos ambientais e socioambientais, principalmente nos acessos às áreas de desmatamento ilegal e nas rotas rodoviárias de escoamento de produtos florestais.

Foram identificados, ainda, diversos focos de incêndio na floresta. A PRF apoiou no remanejamento de animais e na aplicação das medidas administrativas cabíveis.

O relatório completo com o balanço das ações realizadas foi divulgado na manhã desta segunda-feira (26). Confira:

Pessoas fiscalizadas: 33;

Veículos consultados: 23, sendo 6 veículos de carga;

Veículo recuperado: 1 motocicleta por roubo;

Presos/detidos: um homem por receptação;

Apreensões: 6 espingardas calibre 22, com 15 munições, e 5 Kg de pescado ilegal, dentre outros.