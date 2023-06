Em operação, polícia prende mais de 20 pessoas no Acre e no Amazonas

Pelo menos 20 pessoas foram presas nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (7) em cidades do Acre e do Amazonas durante uma Operação desencadeada pela Polícia Civil estadual. Sob o nome de “Operação rapta”, a ação visa cumprir 35 mandados judiciais.

As cidades acreanas atingidas pela Operação são Rio Branco, Tarauacá, Porto Acre, no Acre, e em Manaus, no Amazonas. Mais de 40 agentes policiais estão envolvidas A operação contou com a participação de mais de cinquenta policiais.

Ainda na manhã desta terça-feira (7), a Polícia Civil realizará uma coletiva de imprensa para mais informações sobre a operação.