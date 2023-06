Em Rio Branco, motorista invade contramão, bate e arrasta motociclista e foge sem prestar socorro

O motociclista Anderson da Silva Nascimento, 24 anos, ficou gravemente ferido, após ser atropelado e arrastado por uma caminhonete na noite desta quinta-feira (15), na travessa Camboriú, no bairro do Bosque, em Rio Branco (AC).

Segundo informações das autoridades de trânsito, Anderson trafegava sentido bairro-centro em uma motocicleta modelo Bros, de cor vermelha e placa MZT-5473, quando foi surpreendido por uma caminhonete modelo Hilux de cor branca e placa RDQ-5B46, que trafegava sentido centro-bairro e saia de uma distribuidora, e que acabou invadindo a contramão e bateu de frente da motocicleta de Anderson.

Com o impacto, a vítima ficou presa entre a moto e a caminhonete e foi arrastado por cerca de 70 metros no asfalto, desmaiando em seguida. O motociclista teve fraturas no fêmur, na tíbia e na tíbia, além de um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza grave.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, que ao chegar no local, prestou os primeiros atendimentos a Anderson e em seguida a encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb), em estado de saúde gravíssimo. Durante o atendimento, Anderson teve uma parada cardíaca e precisou ser entubado.

Policiais militares foram ao local e conseguiram colher informações sobre o veículo e também confirmaram pela placa que ficou no local com o para-choque da caminhonete. Em uma rápida diligência, os militares foram na casa do proprietário que havia emprestado a caminhonete para José Wilson Gomes de Araújo, 29 anos, e estava com a Hilux em um clube militar. José Wilson foi localizado e afirmou que estava na distribuidora para comprar cerveja quando atropelou na contramão o motociclista Anderson.

José Wilson recebeu voz de prisão por estar supostamente alcoolizado e foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o dono do veículo, para prestar depoimento para o Delegado Plantonista. A caminhonete também foi apreendida e foi encaminhada a unidade de segurança pública, para os procedimentos cabíveis.