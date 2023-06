Empreendedores falam sobre a expectativa para o Arraial Cultural: “se divertir e vender”

O Arraial Cultural, além de um momento de muita diversão e entretenimento, também é uma oportunidade para dezenas de empreendedores gerar renda. Nesta primeira noite, terça-feira (27), os comerciantes revelaram ao ContilNet a expectativa para as seis noites de festa. O evento que acontece na Gameleira, é realizado pelo Governo do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), com apoio da Secretaria de Ciência, Indústria e Tecnologia (Seict).

A festa tem uma extensa praça de alimentação, com dezenas de cozinheiros oferecendo uma infinidade de comidas típicas. Edson Ribeiro, 61 anos, dono da barraca Caldos de Mocotó, conta que a expectativa de movimento para as noites de festa são as melhores possíveis.

“A expectativa é que tenhamos uma ótima venda, se divertir e vender ao mesmo tempo. Que o público venha conhecer o paladar dos nossos caldos, temos caldo de mocotó de verdade”, diz.

A festa também conta com uma variedades de doces para todos os gostos. Elane Alves, 33 anos, dona da barraca doces da Elane, conta que o diferencial é que seus doces são caseiros: “Hoje eu tenho diversos bolos, de macaxeira, milho, que são os mais pedidos. Temos também o mungunzá, além de vários doces caseiros. Espero que as vendas sejam boas e que a gente possa tirar tudo que investiu”, destaca.

A dona da barraca Offelia Comida lá de Casa, Ofélia Silva, 51 anos, tem em sua barraca, além de variedades de carnes feitas na chapa, a sua tradicional batata recheada. Ela afirma que o movimento já começou grande desse o início da festa: “Hoje o evento já começou bombando, tanto que não deu tempo de se organizar direito. E eu acredito que até a última noite seja muito bom, pois está tudo muito bem organizado, e tem uma variedade em gastronomia”, revelou.