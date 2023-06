Encontro Beneficente de Mulheres: veja entrevistas da coluna Douglas Richer nos bastidores 

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, participou na noite desta sexta-feira (2), do “| Encontro Beneficente de Mulheres”, realizado pelo Governo do Estado do Acre, através da Secretaria de Estado da Mulher e com o apoio do Gabinete da vice-governadora do Estado, Rotary Club – Casa da Amizade e Grupo Mulheres da Indústria.

O evento teve como objetivo arrecadar fundos para implementação do Projeto “Bem Me Quer”, na estruturação do ambiente de acolhimento e atendimento às mulheres em situação de violência, nas delegacias. A noite foi marcada pela presença de autoridades, desfile, sorteios, danças e muita música.

Este colunista bateu um papo com o governador Gladson Cameli, sua vice Mailza Assis e a secretária de Estado da Mulher, Márdhia El Shawwa, que falaram sobre a luta contra a violência a mulher no Estado e vários outros assuntos. Assista abaixo as entrevistas: