O site inglês Wonderkids, especializado na observação de jovens jogadores, atualizou a lista dos 50 mais promissores craques do futuro, nascidos a partir de 2004.

No topo da lista está o espanhol Pablo Gavi, 18 anos, do Barcelona, seguido de Endrick do Palmeiras (já vendido ao Real Madrid). Outros brasileiros na lista: Vitor Roque, Andrey Santos, Matheus França, Ângelo Gabriel e Estevão Willian.

O Top 50