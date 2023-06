Enquete: em qual partido deve se filiar o ex-prefeito Marcus Alexandre?

Um dos assuntos mais comentados da cena política no Acre nas últimas semanas é a situação partidária do ex-prefeito Marcus Alexandre, que desfiliou-se do PT no início do ano para trabalhar como servidor público cedido pelo Estado, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC).

Mesmo não declarando nada à imprensa oficialmente, por força de sua função atual, não é segredo que Marcus Alexandre vem sendo convidado por lideranças de partidos como o MDB, do ex-deputado Flaviano Melo e o PSD, do senador Sérgio Petecão. Ambos, na condição de presidentes regionais de suas siglas, respectivamente, tem dado declarações admitindo o convite e intenção de tê-lo em suas fileiras com vistas às eleições municipais de 2024, para a qual o nome de Marcus Alexandre aparece como o preferido pelo eleitorado de Rio Branco com ampla margem de diferença diante dos demais postulantes à disputa. No momento ele é o “menino dos olhos” dos partidos que estão na oposição do prefeito Tião Bocalom (Progressistas) para disputar a Prefeitura de Rio Branco, a principal do estado por ter o maior colégio eleitoral.

Resta saber em qual sigla Marcus Alexandre, vai assinar a ficha de filiação. O prazo para decidir encerra-se 06 meses antes do pleito, conforme a legislação vigente.

O ContilNet fez uma enquete para saber qual a opinião da população sobre qual partido o ex-prefeito deve se filiar. E você, o que acha? Em qual partido o ex-prefeito deve se filiar para disputar novamente a Prefeitura de Rio Branco? PSD, MDB, PT, PCdoB ou PSB?