Entenda a acusação de estupro contra Saulo e a relação com Gabi Brandt

Para quem achou que as tretas estavam acabadas, achou errado: a família Poncio voltou ao centro dos holofotes, desta vez envolvendo acusações de estupro contra Saulo Poncio e uma suposta tentativa de interferir na investigação de Gabi Brandt, ex-esposa e mãe dos três filhos do cantor.

Para quem não entendeu nada da confusão, a gente te explica: a influencer Laura Araújo afirma ter sido estuprada por Saulo Poncio em uma festa, em 2020, quando tinha 18 anos.

Em outubro do ano passado, ela denunciou à polícia o suposto crime após a também influencer Brenda Monique acusar o cantor de tentar agredi-la com dois seguranças em um show.

Na época, Gabi Brandt chegou a dizer que não tinha “mais absolutamente nada a ver com a vida pessoal de Saulo”, já que estava separada do artista. Dois meses depois, no entanto, ela anunciou que estava esperando Beni, terceiro filho do ex-casal.

Agora, o tema voltou à tona após Laura Araújo afirmar que Gabi Brandt teria financiado o advogado de uma das testemunhas que prestaram depoimento a favor de seu ex-marido.

Acusação contra Gabi Brandt

Laurinha, como é conhecida na rede, diz que a testemunha, uma ex-amiga, não sabe detalhes sobre o abuso, já que só havia contado a ela por alto, uma vez que não estava presente no dia do ocorrido. “Pra mim, é um absurdo uma pessoa que não sabe de absolutamente nada ir testemunhar em uma caso tão sério como esse”, disse.

Ainda de acordo com a influenciadora, a nova testemunha está prestando um falso depoimento: “E vocês aí achando ‘ah, gente, ela é a vítima da história’. Não, gente, não é, tá? Ela [Gabi] está com ele, do lado dele e passando pano pra ele, tá bom?”, explanou.

Laura completou sinalizando que Brandt é uma pessoa diferente nas redes sociais e ainda a criticou por dizer que engravidou de Saulo estando “separada”, deixando uma mensagem subliminar no ar.

Ex-amiga de Gabi

Após Laura Araújo relembrar o episódio de violência sexual, foi a vez de Brenda Monique desabafar e falar sobre o caso. “Tudo o que ela [Laura] falou não foi nem um terço do que ocorreu. Tem mulher que é um desserviço. Mais de 10 vítimas, todas com 18 anos. A mulher sabe de tudo e finge de louca”, escreveu Brenda.

“O crime tem laudo de que ocorreu, tá gente? Ela não tirou isso do c* não! Quer ser corna, seja! Agora uma criminosa, aí é demais! A outra que depôs não tem nada a ver com o caso, baba ovo da família crente. Em contato direto com a mulher para tentar silenciar uma vítima de um crime tão nojento”, completou.

Brenda ainda destacou que muitas mulheres são vítimas de abuso e não denunciam por medo de serem descredibilizadas. “É por isso que muitas das vezes não falamos [denúncias], pois nos deparamos com esse tipo de mulher que não presta pra nada na sociedade. Mas o mundo gira, galera. Uma hora a casa cai”, lembrou.

A influencer concluiu criticando Gabi Brandt: “A máscara de boa samaritana, de vítima, nessa não cabe mais não. Nada me choca mais, depois das coisas que vi. Que ódio de mula capacho de macho. Tem provas suficientes do crime de acusação”.