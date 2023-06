Escolha das Realezas dá início ao Circuito Junino em Rio Branco; veja as imagens

Começou nesta quinta-feira (15) mais uma edição do Circuito Junino 2023 em Rio Branco, um dos eventos mais aguardados do calendário junino. Com a escolha das realezas, o tradicional evento deu seu pontapé inicial na capital acreana. Durante quatro noites o evento junino acontece no Quadrilhódromo, montado no estacionamento do Estádio Arena da Floresta, a partir das 18:30h.

O portal ContilNet traz com exclusividade uma super galeria de fotos dos primeiros momentos do evento que se iniciou na noite desta quinta-feira (15). Os jurados terão a missão de escolher o Casal Caipira, Casal Caipira Mirim e Rainha da Diversidade. O Circuito Junino é uma realização da Prefeitura de Rio Branco através da Fundação Garibaldi e Liga de Quadrilhas Juninas do Acre.

A influenciadora Ludmilla Cavalcante foi convidada pelo ContilNet para mostrar os bastidores da primeira noite do evento em Rio Branco. Com os cliques de Juan Diaz, acompanhe as primeiras imagens do evento. Veja fotos: