Especial: ContilNet mostra Jordão, um município isolado do Acre, e as riquezas do etnoturismo

Em uma videorreportagem especial, feita pelo fotojornalista Juan Diaz, o ContilNet mostra o município do Jordão, uma das cidades mais isoladas do estado do Acre.

O município, com pouco mais de 8 mil habitantes, abriga algo especial, conhecido como etnoturismo, que atrai turistas de várias partes do mundo para conhecer a rotina, objetos e rituais de diversos povos originários, como o povo Huni Kui, que mora na região.

Além disso, o município também tem um diferencial: para chegar até a cidade, é necessário ir de barco, saindo de Tarauacá pelo rio que tem o mesmo nome do município, ou de avião, saindo de Cruzeiro do Sul, Tarauacá ou Rio Branco, pois não há acesso terrestre.

Ao ContilNet, Elson Farias falou sobre a importância do etnoturismo e aquilo que espera que o município se torne: referência na área em todo o Estado do Acre.

“Jordão é uma cidade que tem uma riqueza muito importante, que é o povo Huni Kui, que traz uma grande leva de turista do mundo todo para conhecer a cultura, conhecer as tradições, vivenciar o dia-a-dia e o cotidiano deles. O Jordão vem caminhando para ser uma das cidades do Acre mais forte no etnoturismo. O turismo de etnia”, diz.

Acompanhe a reportagem: