Especial: ContilNet mostra o papel da aviação em municípios isolados do Acre; VÍDEO

O fotojornalista Juan Diaz foi até o município de Jordão, interior do Acre, e fez uma videorreportagem exclusiva para o ContilNet sobre a importância da aviação na Amazônia.

Jordão é um dos três municípios acreanos isolados do restante do estado via terrestre, que depende exclusivamente da navegação e da aviação para a economia local. É por meio da aviação que chegam suprimentos, serviços de saúde, dentre outros.

Em conversa com Judson Machado, piloto há 10 anos, Juan Diaz tentou entender como é a experiência de voar na Amazônia. “Através destes anos a gente vê as necessidades das cidades do Acre pelo isolamento. A aviação desempenha um papel importante, tanto na economia, quanto nas questões de saúde”, disse o piloto.

Além de servir como meio de transporte, os aviões de pequeno porte que voam em municípios isolados também salvam vidas, devido aos baixos recursos destas cidades, é comum que as aeronaves decolem com pessoas doentes para levá-las a cidades maiores em busca de atendimento médico de urgência, em especial.

Judson também falou sobre o transporte de passageiros, tendo em vista que o avião é o meio mais rápido de locomoção entre uma cidade e outra. “Um algumas cidades é o único meio de saída. Ou saem pelo rio ou de avião, e quando se trata de algo mais grave fica inviável ir de barco. O avião é o meio mais rápido”, destacou.

Assista a videorreportagem completa: