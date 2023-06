Espetáculo de dança “Eros”, estreia segunda temporada em Rio Branco

Nesta sexta-feira (9) e no sábado (10), a Fluxo Cia de Dança, promove o espetáculo da Mostra de Dança Eros, que está na segunda temporada, contando com cenas adicionais. “Escolhemos contar, por meio da dança e do teatro, as diversas formas de amor, baseados na teoria dos três amores de Helen Fisher”.

Quem diz isso é o diretor, Dheyvison Bruno, que relatou que o maior objetivo é divulgar os talentos acreanos. “Teremos a presença de escolas de dança, estúdios e bailarinos mostrando suas habilidades em diferentes modalidades”, explicou.

O espetáculo Eros busca analisar os comportamentos humanos e explorar questões essenciais, como o motivo pelo qual amamos. “A Fluxo Cia de Dança desenvolveu esse espetáculo utilizando expressões corporais para demonstrar as diferentes formas de abordar o amor”.

O evento acontece na Usina de Arte João Donato, às 18h45, e os ingressos estão à venda por R$15. Além disso, após o espetáculo, haverá o sorteio de uma rifa para duas pessoas no Inácio Palace Hotel, com direito a café da manhã, para reserva no dia 12 de junho, Dia dos Namorados; o valor da rifa é de R$10. Já no dia 9, em específico, haverá sorteio de brindes.

De acordo com Bruno, que também é criador, diretor e coreógrafo da Fluxo Cia de Dança, o grupo é feito por jovens artistas locais que encontram na dança e nos movimentos a principal forma de expressão. “Fluxo significa o contínuo de algo em andamento, o ato de fluir”, finalizou.