Estado realiza Dia D de vacinação e mutirão de consultas oftalmológicas de população indígena

O governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), promoveu neste sábado, 3, o dia D de Vacinação e um mutirão de atendimentos oftalmológicos, aos povos indígenas da aldeia Puianauas, em Mâncio Lima.

“Atendemos cerca de 150 pacientes na especialidade oftalmológica dentro da unidade própria de saúde da terra Indígena chamada Mário Poyanawa. A partir da consulta, também demos os devidos encaminhamentos em caso de exames complementares e necessidades cirúrgicas, conforme a solicitação do especialista”, explicou Diani Carvalho, coordenadora regional de saúde do Juruá/Tarauacá/Envira.

Nesta segunda-feira, 5, as equipes seguem para o município de Rodrigues Alves, onde darão continuidade ao mesmo mutirão, atendendo livre demanda de pacientes, e também os que estão regulados.

“Estamos cumprindo com o nosso plano de gestão, que é manter os mutirões em pleno funcionamento. A ideia é descentralizar os serviços antes oferecidos só na capital, levando atendimentos ambulatoriais, especializados e cirurgias a todos os públicos, em todas as regionais do Acre, explicou Pedro Pascoal, secretário de estado de saúde.